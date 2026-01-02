Autoritățile consideră incidentul un posibil atac al unei pume

Câțiva turiști au observat o pumă lângă o femeie întinsă pe pământ, la aproximativ 90 de metri distanță. Martorii au alungat animalul aruncând cu pietre și au încercat să acorde primul-ajutor victimei, potrivit unui comunicat emis de Colorado Parks and Wildlife (CPW), agenția responsabilă cu gestionarea și protejarea faunei sălbatice și a parcurilor publice din stat, care a fost citat de NBC News.

Din păcate, pentru femeie nu s-a mai putut face nimic, fiind declarată decedată. Identitatea victimei și cauza exactă a decesului urmează să fie stabilite de către medicul legist. Autoritățile tratează incidentul ca pe un posibil atac al unei pume. Se presupune că femeia făcea drumeții singură.

„Au existat semne care indică un atac de pumă, dar nu putem confirma acest lucru cu certitudine”, a spus Kara Van Hoose, purtător de cuvânt al CPW, într-o conferință de presă.

Două pume au fost omorâte

Pentru a preveni alte incidente, CPW, alături de autoritățile locale, au inițiat o amplă căutare a animalelor sălbatice. O pumă a fost localizată la fața locului, dar a fugit când ofițerii au încercat să o împuște. Animalul a fost ulterior urmărit și eutanasiat. O a doua pumă a fost identificată în apropiere și, conform politicii CPW, a fost de asemenea eutanasiată pentru siguranța publică.

„Nu se știe dacă unul sau mai multe animale au fost implicate în atacul suspect”, a precizat CPW.

Necropsiile celor două animale vor fi efectuate pentru a identifica eventuale anomalii sau boli neurologice, precum rabia sau gripa aviară. De asemenea, animalele vor fi testate pentru prezența ADN-ului uman. În cazul în care testele nu vor confirma implicarea acestora, căutările vor continua, a mai adăugat purtătorul de cuvânt.

Atacurile pumelor asupra oamenilor sunt foarte rare

Conform CPW, atacurile de pumă asupra oamenilor sunt extrem de rare în Colorado. Începând cu 1990, agenția a înregistrat doar 28 de incidente de acest tip, iar ultimul atac mortal a avut loc în 1999.

Zona în care s-a produs incidentul este cunoscută pentru prezența frecventă a pumei, dar și a altor animale sălbatice, precum urși și elani.