De Viorel Tudorache,

Cel care a condus echipa medicală care a operat tumora a fost managerul Spitalului de Neurochirurgie, medicul neurochirurg Lucian Eva, potrivit Agerpres.

Doctorul a declarat, marţi, că pacientul este o femeie în vârstă de 65 de ani, din judeţul Suceava, care a fost internată în urmă cu zece zile la Spitalul de Neurochirurgie din Iaşi după ce a fost diagnosticată cu glioblastom (tumoră cerebrală n.r.). În urma testelor făcute la Spitalul de Neurochirurgie, ea a fost diagnosticată pozitiv şi cu virusul COVID-19.

„Am operat primul pacient cu tumoră cerebrală, infectat cu virusul COVID-19, cu succes. A fost o operaţie unică pentru întreaga echipă, care a durat trei ore.

A fost o intervenţie chirurgicală aparte şi, am putea spune, chiar sub presiune. Asta datorită faptului că am fost nevoiţi să purtăm combinezoane şi echipamente de protecţie speciale, în contextul infecţiei cu virusul COVID-19”, a explicat Lucian Eva, potrivit sursei citate.