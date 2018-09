În anul 2013, Leah a descoperit terapia cu urină care presupune aplicarea urinei umane în scopuri medicinale sau cosmetice. Astfel, a început să consume zilnic urină, iar rezultatele, potrivit spuselor ei, au fost uimitoare, informează The Sun.

„Nu mai aveam mobilitate în mâini și nu mai puteam nici să mă pieptăn. Am plâns și m-am rugat lui Dumnezeu, cerându-i să îmi dea răspunsuri, rugându-l să îmi spună ce trebuie să fac pentru că voi face orice să mă vindec.

La câteva momente după ce m-am rugat, un prieten mi-a trimis un link de pe Youtube cu un videoclip cu terapia. Am stat în baie și am urinat pe mâini, iar apoi am băut. Am remarcat imediat că aveam prea mult sodiu și am jurat că voi începe să scot sodiul din dieta mea”, povestește Leah.

Ea spune că urino-terapia și dieta strictă pe care le-a ținut au ajutat-o să slăbească enorm și vrea să construiască o platformă prin care să împărtășească cu oamenii călătoria ei.

