Fata avea 9 ani când a fost violată prima oară. Mama ei a bănuit de la început că Adina* e agresată, iar tatăl l-a prins pe violator în timp ce o pupa, dar părinţii nu s-au dus la poliţie, de teama rușinii sociale. Abuzul a continuat doi ani, timp în care numărul agresorilor fetiţei a crescut. Trei violatori au fost trimişi în judecată, dar numai unul dintre ei e azi arestat. Povestea nu e dintr-o Românie trecută, medievală, ci de acum câteva luni.



În fiecare noapte, Adina era chinuită de coşmaruri, se zbătea în somn şi se trezea ţipând. Fără nicio noimă, se ridica şi îşi trăgea peste cap pătura cu care era învelită, şi aşa o găseau părinţii treziţi de strigătele ei: împietrită în vârful patului, ca o fantomă.



După câteva luni, la cererea mamei, medicul neuropsihiatru care o avea în evidenţe pe fetiţă, i-a prescris Rivotril, un medicament puternic, pentru tratarea epilepsiei ce poate provoaca somnolenţă.



Nimeni n-a întrebat-o pe Adina ce visează ea noaptea şi de ce îşi acoperă fața în somn. Abia în august 2020, după doi ani de abuz sexual, fetiţa le-a mărturisit psihologilor că, de fiecare dată după ce agresorul îi dădea pantalonii jos, ea îşi punea o pătură pe cap, de frică să nu vadă ce i se întâmplă.



Adina are 11 ani şi locuieşte într-un sat de lângă Suceava. E diagnosticată cu deficiență mintală medie şi are gândirea unui copil de 6 ani, se precizează în raportul de evaluare a ei.



În clasa a III-a, fetiţa nu știa să citească și nici să scrie după dictare. „Nu m-a ajutat nimeni niciodată cu temele”, explică Adina.



Nici de la şcoala din comună Adina n-a primit prea mult ajutor. „Colegii se poartă urât cu mine şi îmi strigă că sunt «țigancă», «nespălată» şi «handicapată», iar uneori mă lovesc”, mărturiseşte fetiţa.



Bătaie şi vorbe urâte primea şi de-acasă, iar în 2019, atunci când Costel B., vărul ei de 23 de ani, a început să se poarte frumos cu ea şi să-i facă declaraţii de dragoste, Adina a crezut că aceasta este iubirea pe care ar trebui să o primească. Avea doar 9 ani atunci.



Casa părinţilor ei se află la marginea satului, pe câmp. În vecinătate e doar fosta gospodăria a bunicilor, rămasă nelocuită, şi curtea unde Costel B. şi alţi amici de-ai lui creşteau animale. Bărbatul o ducea pe Adina în casa veche unde, spune fetiţa, „mă punea pe pat, mă chinuia și mă pupăcea”, apoi o dezbrăca şi o obliga să-i facă sex oral.



Curând, părtaşi la aceste abuzuri sexuale au devenit şi alţi tineri din sat. Anchetatorii i-au identificat pe doi dintre ei: Dorel B., în vârstă de 25 ani, și Ionuţ P., de 17 ani, care au supus fetiţa la acte sexuale orale. Dar Adina a mărturisit că ar exista şi un al patrulea agresor, despre care n-a ştiut să spună decât că „are cam 40 de ani”.



Fetiţa era dusă de bărbaţi şi abuzată sexual în casa veche a bunicilor ei sau în alte gospodării nelocuite, în lanuri de porumb şi pe marginea iazului.



Fratele de 8 ani al Adinei, care mergea cu ea peste tot, era pus de Costel B. să stea de pază şi să-l anunţe, în caz că vine cineva. Într-o zi, tatăl copiilor l-a văzut pe fiul lui cum stă de planton, chiar în geamul casei lor, şi a intrat la bănuieli.



Costel B. venise în vizită la ei, ca să-și bea cafeaua. Curând, părinţii Adinei au plecat cu treabă, prin curte, dar după ce au văzut că băiatul lor se tot uită pe geam, tatăl copilei a intrat pe furiş în casă şi l-a surprins pe Costel B. în timp ce o săruta pe fiica lui de 9 ani.



S-au certat, agresorul s-a jurat că n-o să se mai întâmple, iar „soţul meu a avut încredere în el, pentru că suntem rude”, spune mama Adinei.

Fetiţa a mărturisit că, în acea zi, tatăl ei a certat-o „tare” şi a bătut-o. Mama i-a cerut apoi să-i spună dacă vărul ei „i-a mai făcut şi altceva”. „Mi-a zis că nu, dar am bănuit că minte”, declară femeia.



Doi ani a durat „bănuiala” mamei. La fel și abuzul, nederanjat de nimeni. Cei de la Protecţia Copilului au întrebat-o pe femeie de ce nu a făcut nimic ca să-şi apere fiica, iar femeia a mărturisit: „Eu şi soţul ne-am înţeles să nu vorbim despre asta şi să nu mergem la poliţie, pentru că suntem rude cu Costel şi Dorel B. şi n-am vrut să se audă prin sat”.



„Presiunea socială este foarte mare, mai ales la noi”, spune psihologa Daniela Gheorghe, director executiv al Federaţiei Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil.



Daniela Gheorghe spune că sunt foarte multe cazurile în care abuzul sexual al copilului devine un secret al întregii familii. Sau al întregii comunităţii. „Asta se întâmplă şi în familii înstărite, pentru că, să ne înţelegem, abuzul sexual nu apare doar în familiile sărace. Dar întotdeauna se va găsi cineva, din biserică, de la şcoală, de la spital, care să se alieze cu copilul şi să-l ajute”, spune psihologul.



Satul în care mai mulţi bărbaţi au agresat sexual o fetiţă de 9 ani are doar 700 de locuitori. Dar niciunul n-a observat nimic, pentru a deveni „aliatul” copilei. În sala de judecată, unul dintre săteni a mărturisit că nici nu poate înţelege cum a fost agresată Adina, „pentru că satul e mic și nu avem printre noi răufăcători”. Iar un alt localnic a declarat că „ce s-a întâmplat cu fata cea mare a familiei B. e un incident care se poate întâmpla oricui”.



Mai târziu, mama Adinei a declarat, în faţa instanţei, că i-a fost frică să meargă la poliție şi pentru că, după ce l-au prins pe Costel B. sărutând fetiţa, familia lui i-ar fi ameninţat, pe ea şi pe soţul ei, cu moartea şi cu incendierea casei.



„Am făcut şi noi ce am putut”, spune mama. „Eu am supravegheat fetiţa, i-am interzis să mai meargă la vărul ei și am sperat că lucrurile se vor liniști”.