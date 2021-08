Fetiţa de doar doi ani care a murit călcată în picioare pe aeroportul din Kabul era fiica unei interprete care lucra pentru o companie americană.

Femeia se afla la aeroport alături de familie, fiica, soțul ei, părinții cu dizabilități, trei surori și o verișoară, în încercarea de a părăsi ţara.

Sâmbătă, în jurul orei 10.00, soldații NATO au închis trei dintre cele patru porți de acces la aeroport. Panica a izbucnit printre miile de afgani care încercau să părăsească țară. Mulțimea a doborât-o pe mamă și pe fiica ei.

„Pură teroare. Nu am putut s-o salvez”

Interpreta, călcată și ea pe cap, şi-a pierdut fiica din vizor.

Mai târziu, când și-a revenit, a aflat că micuța fost călcată în picioare.

„Am simţit pură teroare. Nu am putut să o salvez”, a mărturisit femeia.

The scene at Kabul airport several hours ago per source from an NGO who is trying to get people out. Main problem is that it's impossible to pass the gates and get to the planes even if you are on an evacuees list pic.twitter.com/b3bZn5B34Z — Barak Ravid (@BarakRavid) August 21, 2021

Împușcăturile, ca focuri de artificii

„Copilul meu a fost un copil atât de curajos. Ori de câte ori auzea împușcături, striga mereu că sunt Focuri de artificii!”, a declarat femeia.

Familia a reușit să îngroape trupul fiicei.

Mama nu vrea să meargă din nou la aeroport: „Aș prefera să mor cu demnitate acasă decât o moarte nevrednică pe aeroportul din Kabul”.

Cel puţin 20 de persoane au murit în ultimele şapte zile în jurul şi în aeroportul din Kabul, a precizat duminică, 22 august, un oficial al NATO; sub protecţia anonimatului.

Bilanţul anunţat de oficialul NATO a venit la scurt timp după ce ministerul britanic a anunţat că şapte persoane au murit strivite de mulţimea adunată la porţile aeroportului din Kabul, care vrea cu disperare să părăsească ţara.

Talibanii au ocupat pe 15 august capitala afgană Kabul, după ce în zece zile au cucerit toate orașele importante din țară. Pe rețelele de socializare au apărut apoi imagini șocante, cu afgani care se agață de roțile avioanelor, disperați să plece din Kabul, dar și oameni care au căzut de pe o aeronavă care decola.

