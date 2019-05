O fetiță de nici doi ani a fost înfometată și lăsată să moară în Statele Unite

Procurorii susțin că Lydia Wright, fetița de nici doi ani, cântărea în februarie 2016, când a murit, doar 4,5 kilograme, de două ori mai puțin decât ar fi trebuit să aibă un copilaș de vârsta ei. Michael Wright este acuzat că mânca în fața fetiței sale, care era înfometată și deshidratată, relatează publicația Herald-Standard , citată de Metro.

Potrivit anchetatorilor, fetița a fost abandonată într-un scaun pentru bebeluși timp de 13 ore până când și-a dat ultima suflare. Copila a fost legată în scaunul special, în timp ce tatăl ei stătea întins pe o saltea, împreună cu fiii săi. Procurorii îl acuză pe tată că nu a avut grijă deloc de fiica sa pe care a lăsat-o într-o cameră ticsită cu gunoaie și jucării.

Procurorii susțin că fetița murise de două ore în momentul în care a fost dusă la spital de către mama ei. Andrea Dusha (foto), în vârstă de 29 de ani, a recunoscut că este vinovată de crimă.

Femeia urmează ca săptămâna viitoare să fie prezentată instanței pentru a fi condamnată. Ea riscă până la 19 ani de închisoare.

Andrea Dusha & Michael Wright held for trial on homicide & other charges in starvation death of 23mo daughter Lydia. pic.twitter.com/Ewt8SmyPl9

— Mike Jones/W.Va. ?? (@MikeJonesWV) April 26, 2016