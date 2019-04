O firmă înființată de un român a furnizat tehnologia din spatele celui mai mare exercițiu NATO

„Vigorous Warrior 19” s-a desfășurat la Baza Militară Cincu în perioada 1 – 15 aprilie și a fost unul din primele proiecte la nivel mondial în care structurile militare NATO au folosit tehnologia blockchain prin soluțiile oferite de SupplyBlockchain.

În spatele Bitcoin

Tehnologia blockchain este cea care stă în spatele Bitcoin, cea mai celebră monedă digitală din lume. În esență, aceasta este o bază de date comună, în care o rețea de calculatoare poate opera și înregistra la comun toate modificările. În acest mod este ținută arhiva tranzacțiilor cu Bitcoin, iar oricine poate verifica în orice moment totul.

Compania SupplyBlockchain Inc. a fost înființată în anul 2018, în SUA, de către antreprenorul român Sebastian Cochinescu. Aceasta are drept clienți companii de transport, logistică și distribuție de marfă, iar în acest an dorește să se extindă.

Firma susține că tehnologia sa reduce pierderile clienților.

Premiat de Armată

În luna decembrie 2018, Sebastian Cochinescu a primit Emblema de Onoare a Statului Major al Apărării, câștigând premiul secțiunii „Creativitate pentru Securitate” cu proiectul SupplyBlockchain în cadrul PatriotFest – concurs organizat de MApN, MAI, SPP, STS, SRI și New Strategy Center.

„A fost o onoare să punem la dispoziția Armatei Române și a Centrului de Excelență Militară Medicală NATO soluția noastră adresată structurilor militare și de securitate națională, mai ales că suntem printre primele proiecte la nivel mondial în care tehnologia blockchain este folosită într-un context militar. Succesul acestui proiect se datorează atât deschiderii spre inovație a factorilor competenți din cadrul MApN, cât și operativității personalului militar de pe teren, implicat în acest exercițiu de proporții”, a declarat Cochinescu, directorul general al companiei, într-un comunicat.

Citește mai multe despre Blockchain și nato pe Libertatea.