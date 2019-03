Procurorii au recomandat ca femeia de 29 de ani să-și petreacă următorii 20 de ani în închisoare pentru faptele sale. Magistratul care judecă acest caz a declarat că are nevoie de timp pentru a da o sentință și va anunța verdictul pe 1 aprilie, potrivit cbsnews.com.

Cheyenne Hyer a murit pe 30 septembrie 2016, după ce mama ei a lăsat-o prinsă într-un scaun de copii, în mașină, timp de patru ore. În mașină era lăsat aerul condiționat pornit, dar acesta nu a funcționat.

Atunci când Cassie a ajuns la mașină, a găsit-o pe fetită inconștientă. Autoritățile spun că temperatura corpului fetiței era de 107 de grade când aceasta a ajuns la un spital din apropiere.

Nu era pentru prima oară când femeia și-a lăsat copilul singur în mașină. În anul 2015, micuța a fost lăsată în vehicul parcat lângă un magazin. Atunci poliția a primit un apel de la un trecător și a acționat, luând-o pe micuță temporar în custodie.

Femeia a fost suspendată de la Departamentul de Poliție Long Beach pentru o săptămână. Tatăl copilei, Ryan Hyer spune că nu a fost notificat despre acest incident.

Tatăl micuței dă acum în judecată Departamentul de Poliție Long Beach pentru că nu a luat măsuri vehemente atunci când a avut loc primul incident.

Cassie Barker pleads guilty to the 2016 death of her daughter. I'll have the full recap from court live on @WLOX pic.twitter.com/nuN6xX1JbN

— Ray Price (@RayPriceWLOX) 18 martie 2019