Pe 1 noiembrie, Jim I. și Malewan R. s-au prezentat la aeroportul din Zürich pentru o călătorie către Bangkok, cu escală la Roma, rezervată online prin intermediul unei agenții de turism. Cei doi prieteni s-au îmbarcat într-un zbor al companiei aeriene SWISS – acum sub proprietate germană – către capitala Italiei.

Fiecare dintre ei avea câte o valiză de 23 de kilograme, iar Jim avea și un bagaj de mână cu calmantele sale. „Am fost printre ultimii pasageri care s-au îmbarcat în avion”, a declarat bărbatul de aproximativ 30 de ani pentru Blick. „O însoțitoare de bord mi-a luat valiza și mi-a spus: «Lăsați-vă bagajele, ne vom ocupa noi de ele»”. Potrivit lui Jim, însoțitoarea de bord i-a explicat că nu era suficient spațiu în avion, dar că bagajele puteau fi recuperate la Roma. Escala a fost scurtă – o oră și 10 minute -, dar gestionabilă.

Cheltuieli în creștere

Odată ajuns la Roma, bărbatul și-a așteptat bagajele la banda indicată, dar degeaba. „Am încercat să sun la SWISS ca să aflu unde-mi sunt bagajele mele. Nu știau și au dat vina pe ITA Airways”, compania aeriană responsabilă pentru zborul către Thailanda. Problema: minutele treceau și ora plecării se apropia.

„Am fost nevoit să merg ore întregi pe aeroportul din Roma ca să aflu unde-mi sunt bagajele mele”, mărturisește Jim, care se plânge că a fost „plimbat printre ghișee și terminale”. Bărbatul nu concepea să plece fără lucrurile sale, în special fără medicamente. „În cele din urmă le-am găsit la un ghișeu după decolarea avionului”, spune el.

Cei doi prieteni au fost nevoiți să se resemneze și să petreacă o noapte la Roma, deoarece următorul zbor spre Bangkok pleca abia a doua zi. Au cheltuit aproximativ 107 euro pentru o noapte de cazare la hotel și 1.610 euro pe alte bilete de avion către Thailanda.

Rezervarea, anulată la întoarcere

Cu o zi întârziere, au ajuns, în sfârșit, în Thailanda. Șederea lor, planificată până pe 28 noiembrie, a decurs bine. Dar necazurile au reapărut la întoarcere.

„La zborul de întoarcere din Thailanda am avut surpriza neplăcută să descoperim că rezervarea noastră fusese anulată. A trebuit să cumpărăm bilete noi. Nimeni de la SWISS sau de la ITA nu ne-a informat”, afirmă Jim, care a fost nevoit să scoată din buzunar încă 700 de euro pentru o călătorie Bangkok – Zürich cu escală în Hong Kong.

Jim își estimează pierderile totale la 2.466 de euro.

Încă furios, bărbatul din cantonul Vaud aproape că reușește să zâmbească atunci când se gândește la ultima sa călătorie în Thailanda: „Vestea bună este că am descoperit o nouă companie aeriană grozavă. SWISS ne-a dat peste cap; nu voi mai zbura niciodată cu ei”. „Toată această poveste provine dintr-o greșeală a SWISS!”, conchid cei doi prieteni.

Explicațiile oferite de Swiss

Deși compania aeriană și-a prezentat scuze față de cei doi pasageri, totuși nu le-a rambursat cheltuielile suportate în plus. Acest lucru i-a înfuriat considerabil.

Contactată în legătură cu acest caz, SWISS a transferat o parte din responsabilitate către ITA Airways, compania aeriană cu care au fost rezervate zborurile. Purtătorul de cuvânt al SWISS, Michael Pelzer, consideră însă că „a avut loc o neînțelegere” în schimbul de replici cu însoțitoarea de bord.

„La zborurile cu escală, toate bagajele sunt transportate sistematic la destinația finală indicată în rezervare”, a declarat el.

În timpul acestei scurte discuții, Jim a înțeles că trebuie să își ridice bagajele de pe banda de recuperare din Roma și apoi să le verifice din nou pentru zborul său spre Bangkok. „O astfel de procedură nu există: la zborurile cu escală, toate bagajele sunt transportate sistematic la destinația finală indicată în rezervare”. Așadar, în timp ce aștepta, bagajele lui Jim care conțineau medicamente erau deja în avionul spre Bangkok, „în conformitate cu procedura standard”, confirmă SWISS.

Potrivit purtătorului de cuvânt, „pare puțin probabil ca una dintre însoțitoarele noastre de bord să fi oferit în mod explicit informații contradictorii”. Compania aeriană descrie situația ca fiind „frustrantă” și afirmă că este imposibil să cunoască conținutul exact al conversației dintre însoțitoarea de bord și Jim.

„Având în vedere această incertitudine, dorim totuși să fim flexibili”, a declarat purtător de cuvânt al SWISS.

Michael Pelzer a indicat că îi va contacta pe cei doi prieteni pentru a le rambursa zborurile de întoarcere, „ca gest de sprijin”.

