Prezența acestei specii pe cale de dispariție în zona Cernobîl indică importanța conservării habitatului natural. Descoperirea ar putea duce la includerea teritoriului în rețeaua Natura 2000.

Boros schneideri, singurul reprezentant al familiei Boridae în pădurile europene, a fost găsit în timpul unui studiu asupra stării sanitare a pădurilor de pin din rezervație.

O descoperire rară a fost făcută recent în Rezervația Biosferei Radiologic-Ecologice Cernobîl. Potrivit unui anunț făcut de rezervație, cercetătorii au identificat prezența speciei Boros schneideri în timpul unui studiu asupra stării sanitare a pădurilor de pin din secțiunea Rozsohivske.

Boros schneideri este singurul reprezentant al familiei Boridae întâlnit în zona forestieră a Europei. Această descoperire este semnificativă deoarece Boros schneideri este o specie pe cale de dispariție.

„Aceasta este o specie de pădure primară pe cale de dispariție, iar prezența sa în zona Cernobîl indică unicitatea ecosistemului rezervației”, au declarat reprezentanții Rezervației Cernobîl.

Biologia acestei specii rămâne puțin studiată. Adulții duc o viață ascunsă, adăpostindu-se sub scoarță, în crăpături ale lemnului sau alte ascunzișuri. Nu se știe cu certitudine dacă sunt activi ziua sau noaptea, deși unele descoperiri în capcane luminoase sugerează o posibilă activitate nocturnă.

Larvele Boros schneideri sunt mai ușor de observat. Acestea se dezvoltă sub scoarța pinilor morți sau a altor copaci, în condiții de umiditate suficientă a lemnului. Larvele au un corp semitransparent, maroniu deschis, cu o bandă întunecată a sistemului digestiv, cap maro și o „furculiță” caracteristică pe ultimul segment abdominal.

Din cauza declinului rapid al populației, Boros schneideri este inclusă în Directiva UE 92/43/CEE (Anexa II), care impune crearea unor zone speciale de conservare pentru protejarea acestei specii.

Tăierea pădurilor mature și îndepărtarea arborilor uscați sunt principalele cauze ale dispariției acestei insecte.

Descoperirea din zona Cernobîl ar putea deveni un motiv pentru includerea teritoriului în rețeaua „Natura 2000”, oferindu-i un statut special de protecție. Acest lucru subliniază importanța conservării mediului natural al rezervației, unde speciile rare își găsesc refugiu.

Accidentul nuclear de la Cernobîl a avut loc pe 26 aprilie 1986, în nordul Ucrainei. Explozia unuia dintre reactoarele centralei a dus la cea mai mare eliberare de material radioactiv din istoria omenirii. În urma acestui eveniment tragic, zona a fost evacuată, devenind cunoscută sub numele de Zona de Excludere a Cernobîlului.

