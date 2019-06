Femeia a fost filmată sub un gard al centrului pentru migranți, locul în care

spune că se află de aproape 10 zile, potrivit metro.co.uk.

„Fiul meu este bolnav. Am suferit foarte mult. Nu ne-am dat mâncare, nu este apă potabilă. Vă rog să mă ajutați. Am doi băieți de un an și patru luni și de cinci ani. Vă rog să mă ajutați. Fiul meu moare”, spune disperată femeia.

Ea susține că a fost împiedicată să plece de membrii Gărzii Naționale și de Poliția Federală.

Centrul pentru migranți Feria Mesoamericanasuferă de lipsa de resurse elementare, oamenii trăind aici în niște condiții mizere, notează presa străină.

Foto: Captură Video

Avertizăm că videoclipul de mai jos conține imagini care vă pot afecta emoțional.

