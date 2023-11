O mamă își așteaptă fiica și nepotul să revină din Gaza, la baza aeriană Otopeni: „Acolo, au mai rămas familiile noastre. Prietenii de-o viață”. VIDEO

O primă cursă de evacuare a cetățenilor români și a familiilor acestora din Fâșia Gaza urmează să aterizeze în România miercuri seară.

Cursa din Egipt va ajunge la Baza 90 Transport Aerian din Otopeni. În ea este așteptat și premierul Marcel Ciolacu, cel care s-a pozat deja cu persoanele scoase din Fâșie și a postat imaginile pe Facebook.

Simona Baker, o româncă care a trăit 32 de ani în Fâșia Gaza, își așteaptă fiica și nepoțica de 8 luni. Cele două vor reveni fără soțul fiicei, rămas alături de rude, spune femeia.

„Nu știam adresă, știam doar că este într-o tabără de refugiați palestinieni. Unde, bineînțeles, se bombarda. Dar urmărind bombardamentele știam dacă sunt unde se află ea sau… Dar uite, Doamne Ajută, se întoarce acasă”, a spus Baker pentru jurnaliștii prezenți la Baza 90.

„N-am întrebat-o niciodată dacă îi lipsește apa sau mâncarea. Am întrebat-o mereu dacă este bine, asta era cel mai important. Era acolo cu soțul ei și cu copilul de 8 luni”, a adăugat aceasta.

Îi spuneam că o să fie bine. Nu știu cum am avut tăria asta să-i spun că o să fie bine, că o să se întoarcă, că ambasada o să o scoată, că durează 10 zile maximum. Cred că am amăgit-o puțin, dar am încercat să-i ridic moralul.