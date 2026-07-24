Doi suspecți arestați

Vehiculul a fost oprit miercuri în cadrul unei operaţiuni vizând destructurarea unor activităţi ale republicanilor disidenţi și două persoane au fost arestate în acest caz.

Comisarul Justin Kelly a confirmat vineri o „confiscare extrem de importantă”, referindu-se la găsirea unui dispozitiv explozibil.

Vehiculul a fost oprit miercuri, în jurul orei 15:00, în apropiere de Carrickmacross, în comitatul Monaghan, la 12 kilometri de granița cu Irlanda de Nord.

O femeie de peste 20 de ani, care se afla la volanul vehiculului, a fost arestată miercuri după-amiază, iar un bărbat de peste 40 de ani a fost arestat ulterior.

Bombă pregătită pentru un atac în Irlanda de Nord

Postul de televiziune irlandez RTE relatează că bomba conţinea o sursă de alimentare, un detonator şi explozibili de calitate militară.

Surse din cadrul Poliției Naționale a Republicii Irlanda au declarat pentru RTE că bomba respectivă ar fi trebuit să fie plasată sub o mașină în Irlanda de Nord.

„Orice confiscare de această natură este cu adevărat îngrijorătoare. Cu toate acestea, ştim cu certitudine că există o mică minoritate de republicani disidenţi care nu au fost de acord cu Acordul din Vinerea Mare, care nu au scos din uz armele şi explozibilii şi care nu au urmat, după cum ştiţi, procedura corespunzătoare privind dezafectarea.

Aşadar, aceasta este o problemă cu care continuăm să ne confruntăm. Există o minoritate redusă între aceşti indivizi, pe care i-aş descrie ca fiind republicani radicalizaţi, iar aceasta este o ameninţare cu care vom continua să ne confruntăm încă o perioadă”, a avertizat comisarul Justin Kelly.

Marea Britanie salută o acțiune „rapidă și decisivă”

Secretarul britanic pentru Irlanda de Nord, Sir Chris Bryant, a mulţumit poliţiei irlandeze pentru „acţiunea rapidă şi decisivă”.

„Interceptarea unui dispozitiv periculos ca acesta a salvat, fără îndoială, vieţi şi a asigurat siguranţa comunităţilor de ambele părţi ale frontierei. O cooperare transfrontalieră strânsă în materie de securitate rămâne la fel de vitală ca întotdeauna”, a reacționat Sir Chris Bryant.

În Carrickmacross domneşte şocul şi surprinderea în urma descoperirii unei bombe într-o maşină la periferia oraşului. „Este ca o întoarcere în trecut, într-o altă epocă”, a spus o femeie în vârstă în timp ce trecea pe lângă locul unde s-au adunat reprezentanţii presei, în centrul oraşului.

Cine sunt republicanii disidenți?

Termenul de „republicani disidenţi” descrie o serie de militanți care nu acceptă Acordul din Vinerea Mare, adică cordul de pace din 1998 care a pus capăt oficial conflictului din Irlanda de Nord.

IRA Provizorie, principalul grup paramilitar republican înarmat pe durata conflictului, a declarat un armistiţiu în perioada premergătoare acordului şi şi-a încheiat oficial campania violentă în 2005.

„Republicanii disidenţi” sunt diverse facțiuni care s-au desprins de IRA Provizorie în anii 1980, 1990 şi 2000, printre care se numără Continuity IRA (IRA Continuitate) şi New IRA (Noua IRA).

Aceste facțiuni dețin în continuare arme calibru mare şi au folosit în trecut dispozitive explozibile improvizate şi mortiere în atacuri şi tentative de atac.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Informația de ultim moment, de la vârful țării, face acum înconjurul presei cu o viteză neașteptată! Nimeni nu credea că se va ajunge până aici, dar iată-ne, dragi cetățeni. Breaking news, Sorin Grindeanu tocmai a făcut anunțul
Viva.ro
Informația de ultim moment, de la vârful țării, face acum înconjurul presei cu o viteză neașteptată! Nimeni nu credea că se va ajunge până aici, dar iată-ne, dragi cetățeni. Breaking news, Sorin Grindeanu tocmai a făcut anunțul
Divorț la nivel înalt în politică. Incredibil ce a aflat despre soțul ei, după ani de mariaj! „Mi se face rău când mă gândesc”
Unica.ro
Divorț la nivel înalt în politică. Incredibil ce a aflat despre soțul ei, după ani de mariaj! „Mi se face rău când mă gândesc”
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
Elle.ro
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
gsp
Fosta gimnastă a încins Instagramul din Vietnam. Apariția provocatoare care a atras toate privirile
GSP.RO
Fosta gimnastă a încins Instagramul din Vietnam. Apariția provocatoare care a atras toate privirile
Ce se ascunde sub noul șantier » Locul unde s-a câștigat un titlu șters din istorie renaște după zeci de ani, cu 75 de milioane €
GSP.RO
Ce se ascunde sub noul șantier » Locul unde s-a câștigat un titlu șters din istorie renaște după zeci de ani, cu 75 de milioane €
Parteneri
Ca la Bollywood! Cum s-a îmbrăcat Prima Doamnă a României la întâlnirea cu președinta Indiei la București. Niciodată nu a fost atât de îndrăzneață! Imaginile momentului
Libertateapentrufemei.ro
Ca la Bollywood! Cum s-a îmbrăcat Prima Doamnă a României la întâlnirea cu președinta Indiei la București. Niciodată nu a fost atât de îndrăzneață! Imaginile momentului
Ea - 52, el - 29, atât aveau când s-au îndrăgostit, dar iubirea nu a rezistat. La 6 luni de la despărțirea de Octavian Ene, uite cum a răspuns Daniela Nane la o întrebare incomodă! ȘAH MAT!
Avantaje.ro
Ea - 52, el - 29, atât aveau când s-au îndrăgostit, dar iubirea nu a rezistat. La 6 luni de la despărțirea de Octavian Ene, uite cum a răspuns Daniela Nane la o întrebare incomodă! ȘAH MAT!
❤️ Puțini știu povestea din spatele imaginii lui Marc Cucurella! Femeia care l-a ajutat să ajungă campion și motivul emoționant pentru care și-a păstrat părul lung 👀👇
Tvmania.ro
❤️ Puțini știu povestea din spatele imaginii lui Marc Cucurella! Femeia care l-a ajutat să ajungă campion și motivul emoționant pentru care și-a păstrat părul lung 👀👇

Știri România

Parteneri
Planul secret pentru „Santinela NATO” la Marea Neagră. Obstacolul neașteptat în calea României
Adevarul.ro
Planul secret pentru „Santinela NATO” la Marea Neagră. Obstacolul neașteptat în calea României
Andrei Rațiu, dorit de bogații Angliei! Două cluburi din Premier League îl vor neapărat
Fanatik.ro
Andrei Rațiu, dorit de bogații Angliei! Două cluburi din Premier League îl vor neapărat
România riscă să piardă 770 de milioane de euro din PNRR, avertizează Ilie Bolojan
Financiarul.ro
România riscă să piardă 770 de milioane de euro din PNRR, avertizează Ilie Bolojan
Parteneri
O mai ții minte pe Janine Sârbu? Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta soție a lui Adrian Sârbu și unul dintre cele mai apreciate modele din anii 90. A fost decorată recent de Ministerul Culturii din Franța. Foto
Elle.ro
O mai ții minte pe Janine Sârbu? Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta soție a lui Adrian Sârbu și unul dintre cele mai apreciate modele din anii 90. A fost decorată recent de Ministerul Culturii din Franța. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei
Viva.ro
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei

Monden

Parteneri
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
TVMania.ro
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
ANIMAŢIE. Cum a fost doborâtă drona după un traseu de 200 km în România. Indicii că ar fi rusească
ObservatorNews.ro
ANIMAŢIE. Cum a fost doborâtă drona după un traseu de 200 km în România. Indicii că ar fi rusească
Bona Irinei Columbeanu spune pentru prima dată ce a trăit în vila de la Izvorani. Ce nu s-a văzut niciodată la TV: ”Eu am cunoscut o altă latură a relației lor. În casă era o atmosferă..."
Libertateapentrufemei.ro
Bona Irinei Columbeanu spune pentru prima dată ce a trăit în vila de la Izvorani. Ce nu s-a văzut niciodată la TV: ”Eu am cunoscut o altă latură a relației lor. În casă era o atmosferă..."
Parteneri
Marea rivală a Simonei Halep, de nerecunoscut pe plajele din Grecia
GSP.ro
Marea rivală a Simonei Halep, de nerecunoscut pe plajele din Grecia
Ce s-a întâmplat cu acțiunile lui Mircea Lucescu de la Romradiatoare Brașov
GSP.ro
Ce s-a întâmplat cu acțiunile lui Mircea Lucescu de la Romradiatoare Brașov
Parteneri
ULTIMA ORĂ! Traseul bizar al dronei doborâte de F-16. Pe unde a trecut aceasta
Mediafax.ro
ULTIMA ORĂ! Traseul bizar al dronei doborâte de F-16. Pe unde a trecut aceasta
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
Andreea Ibacka a izbucnit în plâns! Ce a emoționat-o până la lacrimi pe vedetă: „Nu-mi mai e rușine să fiu vulnerabilă”
Wowbiz.ro
Andreea Ibacka a izbucnit în plâns! Ce a emoționat-o până la lacrimi pe vedetă: „Nu-mi mai e rușine să fiu vulnerabilă”
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Wowbiz.ro
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Boala care a rapus-o pe Adela Marculescu. De ce ajunsese in scaun cu rotile: &quot;In urma cu un an...&quot; Vezi mai mult
Redactia.ro
Boala care a rapus-o pe Adela Marculescu. De ce ajunsese in scaun cu rotile: &quot;In urma cu un an...&quot; Vezi mai mult
O bunică refuză să vândă o bucată din grădină și blochează construcția unui drum de 52 de milioane de euro ca să salveze un stejar vechi de 500 de ani
KanalD.ro
O bunică refuză să vândă o bucată din grădină și blochează construcția unui drum de 52 de milioane de euro ca să salveze un stejar vechi de 500 de ani

Politic

Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Ce se întâmplă cu fostul căpitan de la FCSB, după ce a avut mai multe probleme personale: ”E foarte bine”
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu fostul căpitan de la FCSB, după ce a avut mai multe probleme personale: ”E foarte bine”
Cum ne prostește televizorul, la propriu! Ce-au descoperit oamenii de știință
Spotmedia.ro
Cum ne prostește televizorul, la propriu! Ce-au descoperit oamenii de știință