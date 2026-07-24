Doi suspecți arestați

Vehiculul a fost oprit miercuri în cadrul unei operaţiuni vizând destructurarea unor activităţi ale republicanilor disidenţi și două persoane au fost arestate în acest caz.

Comisarul Justin Kelly a confirmat vineri o „confiscare extrem de importantă”, referindu-se la găsirea unui dispozitiv explozibil.

Vehiculul a fost oprit miercuri, în jurul orei 15:00, în apropiere de Carrickmacross, în comitatul Monaghan, la 12 kilometri de granița cu Irlanda de Nord.

O femeie de peste 20 de ani, care se afla la volanul vehiculului, a fost arestată miercuri după-amiază, iar un bărbat de peste 40 de ani a fost arestat ulterior.

🚨IRISH POLICE STOP CAR CARRYING BOMB HEADING FOR UK



Irish police (An Garda Síochána) intercepted a complete explosive device on the N2 near Carrickmacross, County Monaghan, on Wednesday afternoon (July 22, 2026).



A woman in her 20s and a man in his 40s were arrested during an… pic.twitter.com/g1S1i475xC — 🇬🇧💥𝕾𝖙𝖆𝖓𝖉 𝕱𝖔𝖗 𝕭𝖗𝖎𝖙𝖆𝖎𝖓💥🇦🇺 (@Maxwellpainn) July 24, 2026

Bombă pregătită pentru un atac în Irlanda de Nord

Postul de televiziune irlandez RTE relatează că bomba conţinea o sursă de alimentare, un detonator şi explozibili de calitate militară.

Surse din cadrul Poliției Naționale a Republicii Irlanda au declarat pentru RTE că bomba respectivă ar fi trebuit să fie plasată sub o mașină în Irlanda de Nord.

„Orice confiscare de această natură este cu adevărat îngrijorătoare. Cu toate acestea, ştim cu certitudine că există o mică minoritate de republicani disidenţi care nu au fost de acord cu Acordul din Vinerea Mare, care nu au scos din uz armele şi explozibilii şi care nu au urmat, după cum ştiţi, procedura corespunzătoare privind dezafectarea.

Aşadar, aceasta este o problemă cu care continuăm să ne confruntăm. Există o minoritate redusă între aceşti indivizi, pe care i-aş descrie ca fiind republicani radicalizaţi, iar aceasta este o ameninţare cu care vom continua să ne confruntăm încă o perioadă”, a avertizat comisarul Justin Kelly.

Marea Britanie salută o acțiune „rapidă și decisivă”

Secretarul britanic pentru Irlanda de Nord, Sir Chris Bryant, a mulţumit poliţiei irlandeze pentru „acţiunea rapidă şi decisivă”.

„Interceptarea unui dispozitiv periculos ca acesta a salvat, fără îndoială, vieţi şi a asigurat siguranţa comunităţilor de ambele părţi ale frontierei. O cooperare transfrontalieră strânsă în materie de securitate rămâne la fel de vitală ca întotdeauna”, a reacționat Sir Chris Bryant.

În Carrickmacross domneşte şocul şi surprinderea în urma descoperirii unei bombe într-o maşină la periferia oraşului. „Este ca o întoarcere în trecut, într-o altă epocă”, a spus o femeie în vârstă în timp ce trecea pe lângă locul unde s-au adunat reprezentanţii presei, în centrul oraşului.

Cine sunt republicanii disidenți?

Termenul de „republicani disidenţi” descrie o serie de militanți care nu acceptă Acordul din Vinerea Mare, adică cordul de pace din 1998 care a pus capăt oficial conflictului din Irlanda de Nord.

IRA Provizorie, principalul grup paramilitar republican înarmat pe durata conflictului, a declarat un armistiţiu în perioada premergătoare acordului şi şi-a încheiat oficial campania violentă în 2005.

„Republicanii disidenţi” sunt diverse facțiuni care s-au desprins de IRA Provizorie în anii 1980, 1990 şi 2000, printre care se numără Continuity IRA (IRA Continuitate) şi New IRA (Noua IRA).

Aceste facțiuni dețin în continuare arme calibru mare şi au folosit în trecut dispozitive explozibile improvizate şi mortiere în atacuri şi tentative de atac.

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