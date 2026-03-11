„Regimul iranian folosește porturi civile de-a lungul Strâmtorii Ormuz pentru a desfășura operațiuni militare care amenință transportul maritim internațional”, a indicat CENTCOM într-un comunicat, adăugând că „aceste acțiuni periculoase amenință viața unor oameni nevinovați”.

În aceste condiții, CENTCOM „îndeamnă civilii din Iran să evite imediat toate instalațiile portuare unde operează forțele navale iraniene”, sugerând că armata americană ar putea ataca aceste instalații.

Harta zonei Strâmtorii Ormuz Foto: Profimedia

În replică, armata iraniană a amenințat că ar putea ataca la rândul ei porturi ale aliaților Americii din Golful Persic. „Dacă porturile și docurile noastre sunt amenințate, toate porturile și docurile din regiune vor deveni ținte legitime”, a declarat un purtător de cuvânt al forțelor armate iraniene.

Strâmtoarea Ormuz, o arteră maritimă esențială pentru comerțul energetic mondial, este de facto blocată ca urmare a războiului declanșat de SUA și Israel împotriva regimului de la Teheran, care susține că nu a închis strâmtoarea, dar că va ataca acolo orice navă ce are legături cu Statele Unite, Israelul și aliații acestora.

Patru nave au fost lovite miercuri de proiectile în zona Strâmtorii Ormuz, iar regimul din Iran a revendicat două dintre aceste atacuri, vizând un portcontainer și un vrachier.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE