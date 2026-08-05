Franța interzice șoferilor începători să conducă mașini prea puternice. Amenzile ajung la 15.000 de euro

Franța introduce o nouă restricție pentru șoferii începători. Legea Ripost, adoptată definitiv de Senat și Adunarea Națională la 21 iulie 2026, prevede că persoanele aflate în perioada de probă după obținerea permisului de conducere nu vor mai putea conduce automobile cu motoare care depășesc un prag de putere ce va fi stabilit ulterior prin decret.

Potrivit site-ului guvernamental vie-publique.fr, legea are ca obiectiv combaterea fenomenelor care afectează ordinea publică, securitatea și liniștea cetățenilor. Actul normativ include măsuri pentru consolidarea mijloacelor puse la dispoziția forțelor de ordine, combaterea utilizării necorespunzătoare a protoxidului de azot, a petrecerilor rave ilegale și a curselor auto ilegale desfășurate pe drumurile publice.

Printre aceste măsuri se află și noile restricții pentru șoferii începători.

Imagine generată cu AI

Aceleași sancțiuni ca pentru conducerea fără permis

Conform art. L221-2 din Codul Rutier, „conducerea unui vehicul fără a deține permisul corespunzător categoriei vehiculului se pedepsește cu un an de închisoare și o amendă de 15.000 de euro”.

Prin legea Ripost, aceeași pedeapsă se aplică și „conducerii, pe durata perioadei de probă prevăzute la articolul L.223-1, a unui vehicul a cărui putere a motorului depășește un prag stabilit prin reglementări”.

Interdicția se aplică și pentru mașinile închiriate

Noua lege introduce restricții și în cazul închirierii autovehiculelor.

„Titularul permisului de conducere nu poate, pe durata perioadei de probă prevăzute la articolul L.223-1, să încheie un contract de închiriere pe termen scurt (…) pentru un vehicul a cărui putere a motorului depășește un prag stabilit prin reglementări.”

Textul prevede, de asemenea, că închirierea unui astfel de vehicul unei persoane aflate în perioada de probă, cu încălcarea acestor prevederi, constituie o contravenție de clasa a cincea.

Cine este vizat de noile restricții

Perioada de probă se aplică persoanelor care au obținut pentru prima dată permisul de conducere sau celor care l-au redobândit după o invalidare ori anulare dispusă de instanță.

În această perioadă, șoferii au un număr redus de puncte, pe care îl completează treptat, respectă limite de viteză speciale și sunt obligați să afișeze semnul distinctiv „A”.

Regimul de probă durează trei ani, respectiv doi ani pentru cei care au urmat programul de învățare anticipată a conducerii. În anumite situații, perioada poate fi redusă până la un an și șase luni dacă șoferul urmează o pregătire suplimentară.

Ce înseamnă o mașină „prea puternică”

Legea nu stabilește încă puterea maximă a motorului permisă șoferilor aflați în perioada de probă. Acest prag va fi stabilit ulterior prin decret.

Deși actul normativ a fost adoptat de Parlament, el trebuie promulgat înainte de a intra în vigoare.

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