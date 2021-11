Întrebat înainte de negocieri dacă va accepta desemnarea lui Nicolae Ciucă, președintele PSD a răspuns ironic că el credea că PNL îl va dori pe Alexandru Rafila, aluzie la o declarație din ziua precedentă făcută de Florin Cîțu.

„Eu am crezut că-l propun pe domnul Rafila. În acest moment, PSD are o propunere de prim-ministru. Mergem la negocieri la ora 16 cu cei de la PNL. În acest moment, înțeleg că PNL are altă propunere pentru rotație”, a precizat Marcel Ciolacu.

Miercuri seară, președintele PNL afirma că i-a propus preşedintelui PSD numele lui Alexandru Rafila pentru premier, însă Marcel Ciolacu „nu a fost de acord”. Joi dimineață, Ciolacu i-a transmis că acceptă această propunere.

Întrebat de jurnaliști despre o înțelegere mai veche cu președintele Klaus Iohannis pentru susținerea lui Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu a catalogat întrebarea drept „aberantă”.

„Doamne ferește, nici măcar nu am stat de vorbă cu domnul Iohannis. Credeți că dacă avem o înțelegere cu președinte de 2 luni stăteam în această criză politică? Chiar mi se pare o întrebare aberantă”, a spus Marcel Ciolacu.

Atât PSD, cât și PNL au anunțat miercuri că doresc să dea primul premier în cadrul sistemului de rotație. PSD a anunțat că îl propune pe Marcel Ciolacu drept premier, în timp ce PNL s-a reunit joi în ședință și a votat în unanimitate să îl nominalizeze pe Nicolae Ciucă.

Nicolae Ciucă a mai fost desemnat de preşedinte să formeze Guvernul, după eşecul premierului desemnat Dacian Cioloş, însă nu a reuşit să obțină sprijinul partidelor pentru un guvern minoritat PNL-UDMR astfel că şi-a depus mandatul.



