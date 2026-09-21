O nouă scumpire la motorină luni, 21 septembrie 2026. Cât costă un litru de carburant în București, Cluj, Iași, Timișoara și Constanța

Un singur lanț mare de benzinării a scumpit din nou motorina, luni, 21 septembrie 2026, pentru a șasea zi consecutiv de când Ministerul Finanțelor a prelungit reducerea accizei la acest carburant.

Măririle de preț de la stațiile Mol sunt de până la 9 bani pe litru în București, iar cea mai ieftină motorină din Capitală se vinde azi cu 10,82 lei/l, maximul fiind de 10,93 lei/l, potrivit datelor centralizate de Peco Online.

Cât costă benzina în București, luni, 21 septembrie 2026

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Cea mai ieftină benzină standard din București costă azi 9,93 lei/l, preț menținut de miercuri, și se găsește la Petrom.

Același tarif, de 9,93 lei/l, este afișat și la una dintre stațiile Socar din București, în timp ce la alte stații ale rețelei, prețul este de 9,94 lei/l, costuri neschimbate de miercuri.

Rompetrol afișează la benzina standard luni, 21 septembrie 2026, un preț de 9,99 lei/l, menținut tot de miercuri.

Și la OMV, carburantul se vinde tot cu 9,99 lei/l, același cost de miercuri.

Stațiile Mol, de asemenea, comercializează benzina cu 9,99 lei/l, cotația din ziua de miercuri.

Lukoil menține trendul și vinde carburantul tot cu 9,99 lei/l, același cost de joi.

Raportat pe orașe, cea mai ieftină benzină se găsește la Timișoara și costă 9,91 lei/l, preț menținut de miercuri. În Cluj-Napoca, carburantul costă 9,93 lei/l, atât cât era și vineri. În București, Iași și Constanța, benzina se vinde tot cu 9,93 lei/l, cost neschimbat de miercuri.

Cât costă motorina în București, luni, 21 septembrie 2026

În București, cea mai ieftină motorină costă astăzi 10,82 lei/l, comparativ cu 10,79 lei/l, minimul de ieri (o creștere de 0,03 lei), și se găsește la Petrom. Pentru această stație, prețul este cel practicat ieri, s-a schimbat însă prețul minim al carburantului.

Și Socar comercializează carburantul tot cu 10,82 lei/l, la fel ca în ziua precedentă.

Rompetrol afișează la motorină, astăzi, 21 septembrie 2026, un preț de 10,88 lei/l, același de duminică.

Și stațiile OMV vând carburantul tot cu 10,88 lei/l, costul de ieri.

La Mol, motorina standard a ajuns astăzi 10,88 lei/l, de la 10,79 lei/l, cât era duminică (o majorare de 0,09 lei).

Cea mai scumpă motorină la rețelele analizate este astăzi 10,93 lei/l, costul din ziua precedentă, și se găsește la benzinăriile Lukoil.

Raportat pe orașe, cea mai ieftină motorină este în Cluj-Napoca și costă 10,72 lei/l, același preț de vineri. La Timișoara, carburantul se vinde cu 10,79 lei/l, la fel ca ieri. În București, Iași și Constanța, motorina a ajuns la 10,82 lei/l, de la 10,79 lei cât era duminică (o scumpire cu 0,03 lei).

Ministerul Finanțelor a anunțat pe 15 septembrie că reducerea accizei la motorină va fi menținută până la finalul lunii septembrie. Concret, este vorba despre o reducere de 25% a accizei.

Măsura a fost introdusă în septembrie, în încercarea de a reduce o parte din presiunea fiscală asupra preţului, în contextul noilor creşteri ale cotaţiilor internaţionale şi ale preţurilor de la pompă.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, luni, 21 septembrie 2026

Cea mai ieftină benzină din România costă astăzi 9,82 lei/l, preț neschimbat de marțea trecută, și se găsește la stația Dacma din Slobozia Moară, pe Strada Principală (DN7), nr. 153, județul Dâmbovița.

Cea mai ieftină motorină din țară costă 10,63 lei/l, la fel ca vineri, și este la stația Dacma din Ulmi, pe Strada Principală (DN72), nr. 46, județul Dâmbovița.