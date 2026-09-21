O intervenție ecologică de proporții a depășit chiar și cele mai optimiste estimări ale cercetătorilor. La doi ani de la demolarea barajului înalt de 5,5 metri care a blocat timp de 70 de ani cursul râului Neefus Gulch din California, SUA, a permis somonului argintiu să își recâștige vechile zone de reproducere.

Cursul de apă pe 490 de metri, restaurat

Peștii au fost identificați în zone din amonte în care specia nu mai fusese văzută de mai bine de șapte decenii.

În anul 2024, autoritățile de mediu din California au demarat o operațiune complexă pe pârâul Neefus Gulch, unde au demolat un baraj vechi cu o înălțime de 5,5 metri. În paralel cu dezafectarea construcției din beton, echipele de ingineri ecologiști au lucrat la refacerea albiei naturale, reușind să restaureze aproximativ 490 de metri de curs de apă direct afectat de acumularea de sedimente, relatează The Times of India.

Lucrările au avut ca scop eliminarea blocajului care împiedica peștii să ajungă în zonele superioare ale pârâului. Din cauza acelui baraj construit în secolul trecut, somonul argintiu (Oncorhynchus kisutch) de pe coasta centrală a Californiei nu mai putuse naviga în amonte de mai bine de 70 de ani. Această izolare prelungită a contribuit la scăderea dramatică a populației locale a acestei specii protejate.

Măsura face parte dintr-un program mai amplu de renaturare a râurilor de pe coasta de vest a Statelor Unite, unde zeci de baraje vechi, care nu mai serveau niciunui scop economic, sunt dărâmate pentru a elibera căile de migrație ale faunei acvatice.

Peste 30.000 de somoni adulți s-au întors în regiune

Efectele benefice ale proiectului nu s-au lăsat așteptate. În cadrul sesiunilor de monitorizare desfășurate până în ianuarie 2026, echipele de biologi au identificat opt cuiburi de reproducere în zonele de albie aflate deasupra fostului baraj. Prezența acestor cuiburi arată că somonii adulți au navigat deja în amonte, au găsit pietrișul optim și au depus icre în locuri inaccesibile până acum.

Viteza cu care somonii au reocupat teritoriul redeschis i-a surprins pe specialiști, depășind prognozele inițiale. Fenomenul confirmă că peștii pot identifica rapid zonele favorabile reproducerii imediat ce obstacolele fizice sunt înlăturate.

Proiectul face parte dintr-un program mai amplu de restaurare a habitatelor de pe coasta comitatului Mendocino. În sezonul 2024-2025, peste 30.000 de somoni adulți s-au întors în râurile din regiune, un record pentru această zonă.

Neefus Gulch este un afluent al North Fork Navarro River, pe coasta Mendocino. Timp de zeci de ani, barajul înalt de 5,5 metri a împiedicat somonii și păstrăvii-curcubeu să ajungă în amonte pentru reproducere. Barajul împiedica și puietul să folosească bazinele reci și umbrite din amonte. Astfel, o zonă importantă pentru dezvoltarea peștilor a rămas inaccesibilă.

În 2024, organizația Trout Unlimited a îndepărtat barajul, într-un proiect finanțat de NOAA, și a restaurat aproximativ 490 de metri de albie. Lucrările au redeschis aproximativ 2,1 kilometri de habitat pentru somon și păstrăv-curcubeu.

17 cuiburi de reproducere

Primele semne au apărut la doar câteva luni după îndepărtarea barajului. Pe 6 decembrie 2024, o echipă Trout Unlimited a observat primul păstrăv-curcubeu care folosea habitatul de deasupra fostului obstacol.

Pe 6 ianuarie, managerul proiectului, Nicole Herrara, a observat o femelă de somon argintiu în zona restaurată. Ulterior, cercetătorii au identificat 17 cuiburi de reproducere în Neefus Gulch, dintre care patru se aflau în zona devenită accesibilă după îndepărtarea barajului.

Neefus Gulch este unul dintre numeroasele locuri unde NOAA Fisheries, The Nature Conservancy, Trout Unlimited și alți parteneri refac habitatele pentru somoni. În ultimele două decenii, NOAA a sprijinit peste 100 de proiecte de restaurare în regiune. Acestea au inclus îndepărtarea barajelor și a podețelor, reconectarea luncilor inundabile și refacerea habitatelor din râuri.