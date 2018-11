O nouă taxă pentru turiști în Cluj-Napoca, de la 1 ianuarie

„De la 1 ianuarie 2019 va intra în vigoare noua taxă de turism pentru municipiul Cluj-Napoca. Este vorba de 5 lei”, spune Iulia Perșa, purtător de cuvânt Primăria Cluj-Napoca



Taxa de turism funcţionează de ani buni în ţări ca Italia, Franţa sau Spania. În Peninsulă, de exemplu, variază între 0,50 cenți și șapte euro, în funcție de câte stele are hotelul unde e achitată. „Anul trecut am avut una dintre cele mai mari creșteri, respectiv am avut peste 470.000 de sosiri și respectiv 870.000 de înnoptări în Cluj-Napoca”, a spus Marius Oprea, reprezentant Centrul de Turism Cluj-Napoca, potrivit Digi24.



