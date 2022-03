O parte din muncitorii care au lucrat non-stop de când centrala a fost capturată de ruși au primit în sfârșit permisiunea să plece acasă după patru săptămâni. Centrala nucleară a anunțat că 64 de persoane au plecat în sfârșit, inclusiv 50 de lucrători în schimburi, care au fost înlocuiți cu 46 de „voluntari”.

Autoritatea națională de reglementare a Ucrainei a confirmat că rotația personalului la fața locului a început dimineața și că cei plecați au fost deja înlocuiți cu alți angajați ucraineni.

Directorul general Rafael Grossi și-a exprimat profunda îngrijorare cu privire la personal și a salutat vestea despre rotația parțială a personalului. El a spus că și-au îndeplinit sarcinile importante de lucru în condiții extrem de stresante și obositoare, în prezența forțelor militare străine și fără odihnă adecvată.

The long-delayed rotation of technical staff at the #Chornobyl Nuclear Power Plant was completed today, #Ukraines nuclear regulator told the IAEA. The staff had been at the plant since the day before Russian forces took control of the site on 24 February. https://t.co/z45Mk0zCY7 pic.twitter.com/G9bJdTBIas