Pensionara a găsit diamantul și alte obiecte cumpărate de la târgurile de vechituri de-a lungul anilor după ce și-a făcut curățenie generală în casa ei din Northumberland. În tot acest timp, femeia credea că diamantul este o replică de sticlă și aproape că a aruncat-o la coșul de gunoi.

Un vecin a sfătuit-o însă să le ducă obiectele de valoare pe care le-a strâns după curățenie la un evaluator de la o casă de licitații.

A diamond geezer – Mark Lane of Featonbys auctioneers in #NorthShields gets a clients diamond ring, mixed in with a box of costume jewellery, valued at about £2m. Its now safely stored in Hatton Garden and its to go under the hammer at the end of November ?? pic.twitter.com/fPRt4mVQiU