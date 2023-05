„Unul dintre elevii mei m-a invitat să dansez cu el, iar clasei i-a plăcut foarte mult interacțiunea. Am profitat de interesul elevilor pentru a-mi preda orele cu și mai multă calitate, elevii erau mai interesați și mai încântați”, a explicat Cibelly.

„Știu cât de dificil este pentru tineri să-și concentreze atenția asupra predării versus rețelele sociale și a tehnologiei, dar am profitat de interesul lor să-i aduc mai aproape de învățătură”, a completat profesoara.

Ferreira a început să posteze pe rețelele de socializare videoclipuri din clasă. A adunat 9,7 milioane de urmăritori pe TikTok și 1,2 milioane de urmăritori pe Instagram.

În timp ce milioane de oameni admiră conținutul postat de ea pe rețelele sociale, conducerea școlii a considerat că este un „comportament inadecvat”.

Pe lângă mișcările de dans, Ferreira a „penalizată” pentru ținuta ei de la clasă, care includea inclusiv rochii scurte, mulate pe corp.

Școala n-a acceptat nicio explicație și a decis ca Cibelly să fie concediată.

Ferreira are o diplomă în biologie de la Universitatea Federală din Lavras Brazilia (UFLA) și a fost olimpică la matematică.

„Am locuit în Australia și am studiat la o școală de limbă engleză. Am două certificate internaționale și am făcut și asistență socială în timp ce locuiam în străinătate. Acolo am început să ofer asistență în limba engleză și, de asemenea, să predau portugheza”, a explicat ea.

Ea a mărturisit că acum se va concentra acum pe conturile ei de pe platformele cu conținut pentru adulți.

„Aveam nevoie de venituri suplimentare, am căutat alte forme de monetizare. Mama mea, de exemplu, știe acest lucru și îl acceptă. Orice femeie ar trebui să se simtă liberă și împlinită cu trupul ei”, a declarat Cibellym pentru Milenio.

Școala îmi oferea un loc sigur și stabil. Cu toate acestea, conținutul de pe rețelele de socializare îmi aduce mult mai mulți bani. Cibelly Ferreira:

Foto: Instagram/ TikTok Cibelly Ferreira

