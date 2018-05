Un adolescent de 17 ani, aflat în plasament, ar avea o relație cu o profesoară de la Școala Specială numărul 14 din Tulcea, după cum a menționat un angajat al centrului de plasament din Tulcea, notează observator.tv.

Relația dintre profesoară și elevul cu handicap ar dura de la începutul anului școlar, iar directoarea ar fi știut despre acest lucru

Sursa citată a mai spus că relaţia dintre profesoară şi elev ar dura de la începutul anului şcolar şi directoarea ar fi ştiut de acest caz.

Cel care face afirmațiile halucinante susține că relația dintre elevul cu handicap și profesoară poate fi demonstrată prin mesajele luate din telefonul băiatului. Mai mult, profesoara i-ar fi scris adolescentului că îl iubește și i-ar fi dedicat chiar și poezii.

Mai mult, Gabriel Marinov, directorul DGASPC Tulcea, susține că elevul se bucura de o atenție specială din partea profesoarei cu care ar fi avut o relație.

„La nivelul Direcţiei am instituit măsuri pentru a realiza o anchetă. Am aflat acum din partea şefului de centru că existau elemente, nu neapărat de îngrijorare, dar de atenţie specială, fapt care i-a determinat pe lucrătorii centrului respectiv să se deplaseze la Şcoala Specială tulcea acolo unde învaţă elevii noştri să discute cu directorul instituţiei respective. Am înţeles că a avut loc o discuţie între şeful de centru, directorul şcolii numărul 14 şi doamna respectivă. Doamna profesoară a negat totul. Ea şi-a dat demisia de la şcoala specială în luna ianuarie”, a declarat şeful DGASPC Tulcea, pentru news.ro.