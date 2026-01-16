Potrivit Poliției Capitalei, fapta a avut loc în noaptea de 10 spre 11 ianuarie 2026. „La data de 14 ianuarie 2026, polițiștii din cadrul Secției 2 au fost sesizați de un bărbat în vârstă de 41 de ani cu privire la faptul că o femeie i-ar fi sustras un ceas din aur galben din domiciliul său situat în sectorul 1”, au declarat autoritățile. Din primele verificări, se pare că suspecta ar fi profitat de neatenția victimei și ar fi luat ceasul dintr-una dintre camerele locuinței.

Păgubitul, scrie sursa citată, ar fi CEO-ul străin al unei importante companii de energie. Ceasul furat nu a fost găsit de polițiști, la percheziții.

Surse judiciare precizează că suspecta cunoștea situația financiară a bărbatului și ar fi acționat în consecință pentru a sustrage obiectul de valoare. Poliția a preluat cazul prin Serviciul de Investigații Criminale Sector 1, unde probele au fost administrate pentru continuarea urmăririi penale sub acuzația de furt calificat.

„Ca urmare a dispunerii cu celeritate a măsurilor procedurale, polițiștii au pus în executare un mandat de aducere emis pe numele acesteia, femeia fiind depistată pe o stradă din sectorul 1. Totodată, pentru completarea materialului probator, a fost pus în executare un mandat de percheziție domiciliară”, au transmis autoritățile.

Suspecta a fost dusă la sediul Serviciului de Investigații Criminale Sector 1 pentru audiere, iar ulterior, polițiștii au dispus reținerea acesteia pentru 24 de ore. În cursul zilei de 16 ianuarie 2026, femeia urmează să fie prezentată Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 cu propunerea legală necesară.

Cercetările sunt în desfășurare, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, pentru infracțiunea de furt calificat.

