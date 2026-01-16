Potrivit Poliției Capitalei, fapta a avut loc în noaptea de 10 spre 11 ianuarie 2026. „La data de 14 ianuarie 2026, polițiștii din cadrul Secției 2 au fost sesizați de un bărbat în vârstă de 41 de ani cu privire la faptul că o femeie i-ar fi sustras un ceas din aur galben din domiciliul său situat în sectorul 1”, au declarat autoritățile. Din primele verificări, se pare că suspecta ar fi profitat de neatenția victimei și ar fi luat ceasul dintr-una dintre camerele locuinței.

Păgubitul, scrie sursa citată, ar fi CEO-ul străin al unei importante companii de energie. Ceasul furat nu a fost găsit de polițiști, la percheziții.

Surse judiciare precizează că suspecta cunoștea situația financiară a bărbatului și ar fi acționat în consecință pentru a sustrage obiectul de valoare. Poliția a preluat cazul prin Serviciul de Investigații Criminale Sector 1, unde probele au fost administrate pentru continuarea urmăririi penale sub acuzația de furt calificat.

„Ca urmare a dispunerii cu celeritate a măsurilor procedurale, polițiștii au pus în executare un mandat de aducere emis pe numele acesteia, femeia fiind depistată pe o stradă din sectorul 1. Totodată, pentru completarea materialului probator, a fost pus în executare un mandat de percheziție domiciliară”, au transmis autoritățile.

Suspecta a fost dusă la sediul Serviciului de Investigații Criminale Sector 1 pentru audiere, iar ulterior, polițiștii au dispus reținerea acesteia pentru 24 de ore. În cursul zilei de 16 ianuarie 2026, femeia urmează să fie prezentată Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 cu propunerea legală necesară.

Cercetările sunt în desfășurare, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, pentru infracțiunea de furt calificat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Viva.ro
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Dezvăluiri din intimitate. Ea e discretă, dar pe el nu-l deranjează să vorbească! „Da, ne-am redescoperit”. Adrian Alexandrov, detalii din viața de cuplu alături de Elena Udrea. A spus clar ce plan au pentru 2026! ”Elena își dorește”
Unica.ro
Dezvăluiri din intimitate. Ea e discretă, dar pe el nu-l deranjează să vorbească! „Da, ne-am redescoperit”. Adrian Alexandrov, detalii din viața de cuplu alături de Elena Udrea. A spus clar ce plan au pentru 2026! ”Elena își dorește”
Yasmine, soția lui Pepe, a fost surprinsă cu burtica de gravidă. Artistul va deveni tată pentru a patra oară. Cum au apărut cei doi în public. Foto
Elle.ro
Yasmine, soția lui Pepe, a fost surprinsă cu burtica de gravidă. Artistul va deveni tată pentru a patra oară. Cum au apărut cei doi în public. Foto
gsp
Mărirea organelor genitale cu acid hialuronic, metoda controversată folosită de sportivi pentru a trișa. Primul nume care recunoaște
GSP.RO
Mărirea organelor genitale cu acid hialuronic, metoda controversată folosită de sportivi pentru a trișa. Primul nume care recunoaște
N-a mai îndurat când a văzut afacerea propusă de Ucraina: „Vin și aruncă milioane pe piața din România, salarii amețitoare. E o fractură de logică aici!”
GSP.RO
N-a mai îndurat când a văzut afacerea propusă de Ucraina: „Vin și aruncă milioane pe piața din România, salarii amețitoare. E o fractură de logică aici!”
Parteneri
Da, ea e! Actrița adorată de români în anii ’90, atacată dur pentru felul decent în care a ales să îmbătrânească. Imagini virale cu vedeta care înfruntă timpul, prejudecățile și ura gratuită
Libertateapentrufemei.ro
Da, ea e! Actrița adorată de români în anii ’90, atacată dur pentru felul decent în care a ales să îmbătrânească. Imagini virale cu vedeta care înfruntă timpul, prejudecățile și ura gratuită
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
Avantaje.ro
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Tvmania.ro
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața

Alte știri

Tone de documente din arhiva Poliției Ploiești, incendiate ilegal pe câmp la comanda comisarului Laurențiu Drăghici, șeful biroului rutier. Ofițerul a folosit o dubă privată
Exclusiv
Știri România 15:05
Tone de documente din arhiva Poliției Ploiești, incendiate ilegal pe câmp la comanda comisarului Laurențiu Drăghici, șeful biroului rutier. Ofițerul a folosit o dubă privată
Ce servicii medicale gratuite primesc românii fără asigurare medicală, în 2026
Știri România 15:01
Ce servicii medicale gratuite primesc românii fără asigurare medicală, în 2026
Parteneri
Măsura care îi poate ține pe elevi la școală. „În prima zi n-a venit și au început copiii: păi, nu ne dați azi?”
Adevarul.ro
Măsura care îi poate ține pe elevi la școală. „În prima zi n-a venit și au început copiii: păi, nu ne dați azi?”
Dezvăluirile fostului jucător de la FCSB, cu Edi Iordănescu antrenor: „Se vedea că e șeful vestiarului”. Video exclusiv
Fanatik.ro
Dezvăluirile fostului jucător de la FCSB, cu Edi Iordănescu antrenor: „Se vedea că e șeful vestiarului”. Video exclusiv
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri pe care să stai cu ochii în prima etapă din 2026 în Superliga
Cinci lucruri pe care să stai cu ochii în prima etapă din 2026 în Superliga
Matei Frunză: „L-am învățat pe tata să fie suporter”
Matei Frunză: „L-am învățat pe tata să fie suporter”
Parteneri
Semnificația profundă a costumului roșu purtat de Kate Middleton la prima ei apariție regală singură din acest an. Ce detaliu surprinzător ascunde ținuta aleasă de Prințesa de Wales. Foto
Elle.ro
Semnificația profundă a costumului roșu purtat de Kate Middleton la prima ei apariție regală singură din acest an. Ce detaliu surprinzător ascunde ținuta aleasă de Prințesa de Wales. Foto
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Unica.ro
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Cum arată, de fapt, tatăl Ramonei Olaru: "Suntem 1 la 1". Asistenta de la Neatza a postat prima poză cu el, după ce Alex Bodi a afirmat că-i este rușine cu părinții ei
Viva.ro
Cum arată, de fapt, tatăl Ramonei Olaru: "Suntem 1 la 1". Asistenta de la Neatza a postat prima poză cu el, după ce Alex Bodi a afirmat că-i este rușine cu părinții ei

Monden

Kate Middleton, apariție impecabilă într-un costum roșu. Cum au reacționat fanii: „Arată fabulos”
Stiri Mondene 14:56
Kate Middleton, apariție impecabilă într-un costum roșu. Cum au reacționat fanii: „Arată fabulos”
Reacția lui Nick de la N& D după ce el și Cătălina au fost eliminați de la „Power Couple” 2026. „Lăsăm și noi câteva rânduri aici”
Stiri Mondene 13:51
Reacția lui Nick de la N& D după ce el și Cătălina au fost eliminați de la „Power Couple” 2026. „Lăsăm și noi câteva rânduri aici”
Parteneri
Nu e bona, nu e familia. După vestea celei de-a cincea sarcini, Laura Cosoi spune cine este sprijinul ei real într-o casă cu patru copii — un detaliu care a atras imediat atenția
TVMania.ro
Nu e bona, nu e familia. După vestea celei de-a cincea sarcini, Laura Cosoi spune cine este sprijinul ei real într-o casă cu patru copii — un detaliu care a atras imediat atenția
Domeniul "campion" la creșteri salariale în România. Cu cât s-a majorat leafa angajaților
ObservatorNews.ro
Domeniul "campion" la creșteri salariale în România. Cu cât s-a majorat leafa angajaților
Cine e și cu ce se ocupă Gabriela Iorgulescu, mama lui Mario Iorgulescu. Povestea neștiută a unei femei educate, distinse, aflate în centrul unei tragedii publice
Libertateapentrufemei.ro
Cine e și cu ce se ocupă Gabriela Iorgulescu, mama lui Mario Iorgulescu. Povestea neștiută a unei femei educate, distinse, aflate în centrul unei tragedii publice
Parteneri
„Ce zice băiatul tău?”. La 47 de ani, mama unui jucător din Superligă s-a filmat în costum de baie, pe un șezlong acoperit de zăpadă. Reacția fanilor nu a întârziat
GSP.ro
„Ce zice băiatul tău?”. La 47 de ani, mama unui jucător din Superligă s-a filmat în costum de baie, pe un șezlong acoperit de zăpadă. Reacția fanilor nu a întârziat
N-a mai îndurat când a văzut afacerea propusă de Ucraina: „Vin și aruncă milioane pe piața din România, salarii amețitoare. E o fractură de logică aici!”
GSP.ro
N-a mai îndurat când a văzut afacerea propusă de Ucraina: „Vin și aruncă milioane pe piața din România, salarii amețitoare. E o fractură de logică aici!”
Parteneri
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mediafax.ro
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
StirileKanalD.ro
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
Wowbiz.ro
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Wowbiz.ro
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Vesti triste la prima ora...E vorba despre celebrul AXINTE 👇
Redactia.ro
Vesti triste la prima ora...E vorba despre celebrul AXINTE 👇
Cine primește averea lăsată în urmă de Rodica Stănoiu, fosta ministră a Justiției. Moștenitorul dobândește inclusiv locul de veci
KanalD.ro
Cine primește averea lăsată în urmă de Rodica Stănoiu, fosta ministră a Justiției. Moștenitorul dobândește inclusiv locul de veci

Politic

Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale
Exclusiv
Politică 15 ian.
Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale
Sute de angajați din Parlament rămân fără apă câteva zile pentru lucrări la conducte vechi de 40 de ani
Politică 15 ian.
Sute de angajați din Parlament rămân fără apă câteva zile pentru lucrări la conducte vechi de 40 de ani
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Ce a putut să pățească o celebră jucătoare de tenis. A participat la un turneu în Australia, iar ce a urmat a fost complet neașteptat: ”Nu e de glumă”
Fanatik.ro
Ce a putut să pățească o celebră jucătoare de tenis. A participat la un turneu în Australia, iar ce a urmat a fost complet neașteptat: ”Nu e de glumă”
Afacerea bosniacă a oamenilor lui Trump
Spotmedia.ro
Afacerea bosniacă a oamenilor lui Trump