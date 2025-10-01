Românca a fost condamnată la patru ani și trei luni de închisoare

Autoritățile judiciare din Italia au condamnat-o pe Anca Egorov, o îngrijitoare din România, acuzată că a exploatat și a ținut „ca sub sechestru” timp de opt ani o pensionară din provincia italiană Asti, potrivit Rai News. Vârstnica a fost adusă de îngrijitoarea sa în Tulcea.

Investigațiile au confirmat că românca a profitat de depresia Giuseppinei Marcovecchi și a golit conturile acesteia, însușindu-și peste 300.000 de euro.

Procurorii italieni au acuzat-o pe Anca Egorov de înșelăciune asupra unei persoane lipsite de discernământ și spălare de bani. S-a descoperit că o parte dintre bani au fost investiți într-o tutungerie din Santo Stefano Belbo, regiunea Piemont, însă afacerea, trecută pe numele îngrijitoarei, a falimentat rapid.

Anca Egorov a fost condamnată în primă instanță la 5 ani și jumătate de închisoare, pe lângă plata a 300.000 de euro drept despăgubire pentru vârstnică.

Pedeapsa a fost redusă la 4 ani și 3 luni în apel. Curtea Supremă a menținut, recent, condamnarea îngrijitoarei care a „răpit-o” pe vârstnica de care avea grijă.

Bătrâna a fost lăsată fără avere

Giuseppina Marcovecchio, acum în vârstă de 80 de ani, a povestit în instanță că a fost practic smulsă din mediul ei de viață, fiind adusă în România, în județul Tulcea, unde a rămas timp de opt ani sub controlul total al îngrijitoarei.

„Era stăpână pe viața mea”, a declarat pensionara, în timpul procesului. „Opt ani din viața mea au fost furați. Am trăit ca într-o închisoare”, a mai spus ea.

Povestea a ieșit la iveală întâmplător, când pensionara s-a întors în Italia pentru un control medical. Din cauza unei certuri cu îngrijitoarea, a intervenit poliția. Astfel, întreaga înșelătorie a ieșit la iveală.

