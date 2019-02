Proprietara casei din Brescia a spus că familia a abandonat-o, în timp ce „badanta” a slujit-o cu credință, a notat rotalianul.com, citând „Giornale di Brescia”.

Nepoții bătrânei, șase la număr, au reclamat în instanță decizia acesteia și au încercat să dovedească faptul că aceasta fusese influențată de româncă.

Antoneta, românca acuzată de nepoții bătrânei, a fost reclamată că ar fi obligat-o pe bătrână să semneze că-i va lăsa casa, dar și suma de 9.000 de euro, pentru actele notariale.

Vrea s-o aducă acasă

Pe parcursul procesului, bătrâna a fost internată într-un azil de bătrâni, ca să nu fie influențată de „badanta” româncă.

Antoneta a prezentat în instanță o copie a donației făcută prin testament, dar și o scrisoare adresată nepoților ei.

„Am avut de la această femeie (n.r. îngrijitoarea româncă) atenția și afecțiunea pe care nu le-am primit niciodată de la voi. Vă cer și doresc în mod deosebit ca deciziile mele să fie respectate, pentru că vreau să dau posibilitate Antonetei să-și trăiască viața liniștită și cu demnitate”, a scris bătrâna.

„Dragii mei nepoți, văr rog să nu fiți supărați pe mine pentru ceea ce am hotărât în testamentul meu. Am ajuns să iau această hotărâre pentru că m-am simțit abandonată de voi toți. Așa cum voi nu v-ați simțit obligați față de mine, la fel am considerat și eu că sunt liberă să decid ce voi face și cui voi lăsa bunurile mele după ce nu voi mai fi”, a mai explicat femeia.

„Bătrâna de 92 de ani este lucidă și conștientă de tot ce afirmă”, a spus procurorul Marzia Aliantis. Românca a câștigat procesul și a anunțat că vrea s-o aducă acasă pe bătrâna care a stat în timpul procesului la un azil.

„Mă voi adresa unui judecător să pot s-o aduc acasă și să am grijă de ea, nu ar fi trebuit să ajungă niciodată într-un azil”, a spus Antoneta.

