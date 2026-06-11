Ciclonul Senyar a provocat ploi torențiale

Ciclonul Senyar a provocat ploi torențiale care au declanșat alunecări de teren masive, rezultând moartea a aproximativ 58 de exemplare de Tapanuli, relatează platformă internațională de știri științifice și tehnologice Phys.org.

Acest număr reprezintă 11% din populația regională și 7% din populația totală estimată a speciei. În plus, inundațiile devastatoare au făcut peste 1.000 de victime omenești.

„Acest nivel de pierdere este semnificativ pentru o specie cu o populație totală atât de mică”, a declarat Erik Meijaard, cercetător-șef al inițiativei de conservare Borneo Futures.

Mii de hectare din ecosistemul Batang Toru, singurul habitat al Tapanuli, distruse de alunecările de teren

Alunecările de teren au distrus mii de hectare din ecosistemul Batang Toru, singurul habitat al Tapanuli. Analizând imaginile din satelit, oamenii de știință au descoperit că peste 8.300 de hectare de pădure, mai mult de 11% din suprafața totală a zone, au fost afectate. Acest lucru a dus la pierderea surselor de hrană și adăpost pentru specia deja periclitată.

„Pierderea estimată a 58 de specii urangutani Tapanuli în urma unui singur eveniment determinat de schimbările climatice reprezintă un șoc demografic devastator pentru cea mai rară maimuță mare din lume”, a explicat Jatna Supriatna, cercetător la Universitatea din Indonezia.

Activitățile industriale din zonă pun presiune suplimentară pe habitatul fragil al Tapanuli

În plus față de dezastrele naturale, activitățile industriale din zonă, cum ar fi construcția unei hidrocentrale și exploatările miniere de aur, pun presiune suplimentară pe habitatul fragil al Tapanuli. În prezent, acești urangutani trăiesc în zonele muntoase din Batang Toru, departe de habitatele lor preferate, din cauza dezvoltării umane extinse în alte părți ale insulei Sumatra.

„Pentru a preveni prima extincție modernă a unei specii de maimuțe mari, Indonezia trebuie să protejeze permanent ecosistemul Batang Toru”, a subliniat Supriatna.

„Dar și partenerii internaționali trebuie să-și respecte angajamentele globale, oferind finanțare imediată pentru recuperarea biodiversității”.