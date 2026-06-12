Instanța i-a acordat circumstanțe atenuante și a eliminat acuzația de cruzime. Dal Pino a asistat la pronunțarea sentinței alături de fiica sa, fără să reacționeze. Judecătorii au decis ca pedeapsa să fie executată în arest la domiciliu.

Procurorii au cerut închisoare pe viață, considerând că femeia nu a urmărit doar recuperarea genții, ci și pedepsirea hoțului. Procurorul Sara Polino a calificat fapta drept o formă de răzbunare „excesivă”.

Apărarea a solicitat schimbarea încadrării juridice a faptei în depășirea din culpă a legitimei apărări, susținând că Dal Pino a încercat să își recupereze bunurile personale și nu a acționat din dorință de răzbunare.

Cazul a provocat dezbateri la nivel național în Italia. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere au arătat cum SUV-ul femeii l-a lovit pe Mezgui și a trecut de mai multe ori peste corpul lui, după care ea și-a recuperat geanta și a plecat.

Avocatul Enrico Marzaduri a spus că se aștepta la o sentință mai blândă și a anunțat că va analiza posibilitatea unui apel. „Mă așteptam la un rezultat diferit, atât în ceea ce privește încadrarea juridică, cât și pedeapsa”, a declarat avocatul lui Dal Pino. Întrebat despre eventualele regrete ale clientei sale, acesta a amintit că femeia și-a exprimat deja poziția în timpul procesului și că, înainte de arestare, a mers la biserică pentru a se ruga. „S-a exprimat în cursul audierilor, și-a făcut deja foarte clar cunoscute sentimentele”, a spus apărătorul.

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