De la inginer în Venezuela la camionagiu în portul Valencia

Sandra Ruiz, în vârstă de 35 de ani, a fost nevoită să emigreze de două ori pentru a-și putea construi un viitor. Mai întâi a plecat din Venezuela, țara natală, în Republica Dominicană, iar ulterior a ajuns în Spania, unde și-a schimbat complet viața și profesia.

Astăzi, Sandra lucrează ca șofer de camion în portul Valencia, transportând containere, și a povestit într-un podcast despre dificultățile migrației, despre renunțarea la cariera de inginer și despre realitatea economică a sectorului transporturilor, în care activează de puțin peste un an.

Drumu spre Spania

„Mă numesc Sandra Ruiz, sunt din Venezuela și în prezent lucrez ca șofer de camion în portul Valencia. Am 35 de ani și de peste un an sunt în transporturi”, spune tânăra, potrivit El Espaniol.

Sandra a explicat că se află în Spania de aproximativ șase ani.

„Prima dată am emigrat în Republica Dominicană. Am stat doi ani acolo și a fost o perioadă în care nu am văzut niciun progres în viața mea, era din nou doar supraviețuire”, a povestit ea.

Venezueleanca a părăsit țara natală în 2017, un an marcat de proteste masive împotriva regimului lui Nicolás Maduro. „A fost o criză îngrozitoare și nu aveam ce mânca”, a spus Sandra.

„Câștigam 4 euro pe lună, ca inginer”

„Eu sunt de profesie inginer. Eram funcționar public în Venezuela și șefa unei stații de cale ferată”, a povestit tânăra. Sandra a recunoscut că desprinderea de profesia sa a fost extrem de dificilă. „Te gândești: Am studiat atât de mult și am investit atât de mult ca să las totul deoparte”.

Decizia de a pleca a fost influențată de o prietenă care se mutase în Republica Dominicană și care i-a explicat că, lucrând ca ospătăriță, putea primi bacșișuri de 20 de dolari pe seară. „Eu, în Venezuela, câștigam cinci dolari, adică aproximativ 4 euro, pe lună, fiind inginer”, a spus Sandra.

A ajuns astfel în Republica Dominicană, unde a stat doi ani, însă nici acolo nu a reușit să-și construiască o carieră stabilă. „Nu am avut posibilitatea să profesez ca inginer și eram plătită doar în numerar, fără contract, fără stabilitate”, a explicat ea.

Viața în pandemie

Ulterior, a început să discute cu alte venezuelence stabilite în Spania, care i-au explicat diferența majoră dintre salariile din America Latină și cele din Europa: „Aici ai mult mai multă calitate a vieții și liniște”.

„Am făcut pasul, am strâns bani și am ajuns aici”, a povestit Sandra. Odată ajunsă în Spania, a început să caute orice fel de muncă pentru a se putea întreține. „Am căutat să lucrez în îngrijire, la curățenie, lucruri pe care nu le făcusem niciodată. Aduceam cu mine și aparatura mea de cosmetologie, pentru că lucrasem și în domeniul acesta”.

Planurile ei au fost însă date peste cap de pandemie. „Nimeni nu mai voia contact”. În acea perioadă, Sandra a ajuns să trăiască cu doar 500 de euro pe lună: „Plăteam 250 de euro pentru chiria unei camere, cu toate utilitățile incluse, plus mâncarea și strictul necesar. 500 de euro erau exact cât să supraviețuiesc”.

Situația ei s-a îmbunătățit abia după ce a obținut rezidența în Spania și a putut lucra legal. După ce l-a cunoscut pe fostul ei partener, s-a mutat la Valencia, unde i s-a ivit oportunitatea de a lucra ca șofer de camion. Deși s-a confruntat cu dificultăți atât din cauza lipsei de experiență, cât și pentru că este femeie într-un domeniu dominat de bărbați, Sandra a reușit în cele din urmă să obțină un loc de muncă în portul Valencia: „Poți să lucrezi și 15 ore pe zi, așa că înțeleg de ce nu este o meserie foarte atractivă”.

Salarii de până la 3.000 de euro

Sandra a vorbit și despre nivelul salariilor din transporturi. „În transportul regional variază foarte mult. De obicei, șoferii ajung acasă în fiecare zi. Am cunoscut persoane care câștigă între 1.800 și 2.200 de euro”.

În transportul național, unde ea are cea mai multă experiență, veniturile pot fi mai mari. Spune că, astăzi, în funcție de trasee, ajunge la câștiguri de până la 3.000 de euro net.

