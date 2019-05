În mașina femeii au mai descoperit 41 de broaşte ţestoase Kinosternon baurii, o specie endemică din sud-estul SUA, potrivit pennlive.com.

După incident, Biroul şerifului comitatului Charlotte a considerat evenimentul demn de a apărea în catalogul său de întâmplări bizare și a postat câteva imagini cu puiul de aligator și broscuțele găsite în mașina tinerei.

Not to be outdone by #Floridaman, a #FloridaWoman pulled this alligator out of her pants this morning during traffic stop after being asked the standard "Do you have anything else?" She also had 41 3-stripe turtles in the car. @MyFWC responded to take over the investigation. pic.twitter.com/UdZsDBvh9f

— Charlotte County Sheriff's Office (@CCSOFLSheriff) 6 mai 2019