Dezvăluirea cu privire la retragerea unei părți a personalului american din Orientul Mijlociu vine după ce un oficial iranian de rang înalt a declarat miercuri pentru Reuters că regimul de la Teheran a avertizat ţările vecine că va lovi bazele militare ale Statelor Unite dacă administrația Trump va lansa un atac asupra teritoriului iranian.

Situația bazelor americane din Orientul Mijlociu în iunie 2025 Foto: Profimedia

Potrivit CNN, care citează un oficial american, unii membri ai personalului bazei militare Al-Udeid (Qatar), cea mai mare din Orientul Mijlociu folosită de Statele Unite, au fost îndemnaţi să părăsească zona, „ca măsură de precauție”, în contextul în care administraţia Trump ia în considerare posibilitatea unei acţiuni militare împotriva Iranului.

Iranul a atacat baza Al-Udeid în iunie anul trecut, după ce Statele Unite au lovit patru instalații nucleare ale regimului de la Teheran.

CNN relatează totodată că Turcia a stabilit contacte prin care îndeamnă Washingtonul și Teheranul să revină la masa negocierilor. „În prezent, se discută despre negocieri. Ritmul discuţiilor este lent, la această viteză s-ar putea să fie prea târziu”, a spus o sursă diplomatică din regiune.