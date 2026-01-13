„Vor plăti un preț mare”

„Patrioți iranieni, continuați să protestați – PRELUAȚI CONTROLUL ASUPRA INSTITUȚIILOR!!! Rețineți numele ucigașilor și agresorilor. Vor plăti un preț mare. Am anulat toate întâlnirile cu oficialii iranieni până când uciderea fără sens a protestatarilor VA ÎNCETA. AJUTORUL ESTE PE DRUM. !!! PREȘEDINTELE DONALD J. TRUMP”, a scris liderul Statelor Unite.

Bilanțul morților ar fi de 12.000 de persoane

Aproximativ 2.000 de persoane, inclusiv din structurile de securitate, au fost ucise în protestele din Iran, a declarat marţi pentru Reuters un oficial iranian, fiind pentru prima dată când regimul islamic de la Teheran recunoaște numărul mare de victime în urma revoltelor sociale care au loc la nivel naţional din 28 decembrie încoace.

Un ONG iranian cu sediul în Londra prezintă un bilanț mult mai grav, de 12.000 de morți, în mare parte protestatari care au ieșit în stradă din cauza dificultăților economice. Regimul condus de ayatollahul Ali Khamenei caută să adopte o abordare duală faţă de proteste, pe de o parte calificându-le legitime în ceea ce privește nemulțumirile economice, dar pe de altă parte răspunzând extrem de dur împotriva manifestanților, pe care îi numește „vandali” și „teroriști” conduși de Israel și Statele Unite.

ONG-urile depun eforturi uriașe pentru a identifica numeroasele victime ale masacrelor comise de aparatele represive ale Republicii Islamice, iar numărul acestora crește de la o oră la alta. Ei sunt morții iranieni. Bărbați și femei, băieți și fete, uciși de Gărzile Revoluționare ale lui Ali Khamenei. Împușcați în frunte, în spate, în cap, în inimă, relatează Corriere della Sera.

Cine este tânăra care arde portretul lui Ali Khamenei într-o imagine devenită simbol al revoltei iraniene

Devenită un simbol al revoltei iraniene, care a început pe 28 decembrie, fotografia a stârnit admirație, dar și îndoieli cu privire la autenticitatea sa. Aceasta prezintă o tânără care arde portretul llui Ali Khamenei pentru a-și aprinde țigara, relatează Liberation.

Aceasta este una dintre imaginile puternice ale mișcării de protest față de regimul islamic iranian, care a început pe 28 decembrie. O tânără femeie, cu părul lung și negru, cu capul descoperit, arde portretul liderului suprem iranian, Ali Khamenei, pentru a-și aprinde țigara. Se pare că este vorba despre o iraniană, refugiată în Canada.











