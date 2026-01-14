Doi oficiali europeni spun la rândul lor că o intervenție militară americană în Iran pare probabilă, unul dintre ei afirmând că este așteptată în următoarele 24 de ore.

Bilanțul victimelor represiunii regimului împotriva manifestanților se agravează de la o oră la alta, ajungând acum la 3.428 de morți.

Ca semn al pregătirii unei intervenții militare, Pentagonul retrage o parte din personal din bazele sale cheie din Orientul Mijlociu. Este vorba de o măsură de precauţie, după avertismentele cu o ripostă militară formulate de regimul islamic de la Teheran.

Președintele american Donald Trump i-a îndemnat pe iranieni să continue protestele şi să preia controlul asupra instituţiilor. „Ajutorul este pe drum”, a dat asigurări el, fără a oferi detalii.

Potrivi The New York Post, portavionul USS Theodore Roosevelt și grupul naval aferent au primit ordin să se deplaseze în Golful Persic, unde se mai află două nave militare americane.

Un oficial iranian, care a vorbit cu Reuters sub rezerva anonimatului, a declarat că Teheranul a cerut aliaţilor Americii din regiune să „împiedice Washingtonul să atace Iranul”, amenințându-i, în caz contrar, cu atacuri asupra bazelor americane din teritoriile lor.

Pe de altă parte, ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi a acuzat Israelul că vrea să atragă Statele Unite în război. „Israelul a încercat întotdeauna să convingă Statele Unite să poarte războaie în numele său. Dar, în mod remarcabil, de data aceasta vorbeşte deschis despre ceea ce altfel este ţinut secret”, a scris Araghchi pe contul său de X.