Tiana Perea (21 de ani), din Texas, a văzut în telefonul iubitului ei mesaje compromițătoare trimise către o altă persoană, scrie Daily Mail.

Spre surprinderea prietenilor ei, fata a anunțat că merită un bărbat mai bun și că relația lor s-a încheiat pentru că tânărul a înșelat-o. Ulterior, ea i-a înmânat o geantă pentru a-și împacheta lucrurile și a fost dat afară.

Ceva mai târziu, Tina a urcat clipul video pe Twitter, unde a fost urmărit de 6.000.000 de ori.

Is this the right thing to do when your bf cheats on you? @s_umana pic.twitter.com/o5ubXv8X8R

— Tiana Perea (@tianaperea__) December 13, 2018