Iniţial au apărut câteva puncte de vopsea sărită, motiv pentru care a mers la service pentru a fi remediată problema. I s-a spus că nu au ce face pentru că punctele sunt cauzate, cel mai probabil, de pietre de pe drumuri, care au sărit pe maşină şi au ros mecanic vopseaua.

După 4 ani de la achiziție, starea estetică a maşinii a devenit deplorabilă. Sub vopseaua prost aplicată s-a dezvoltat coroziune masivă. Acolo unde cădea vopseaua nouă, după ea se vedea metal ruginit.

Avocatul a mers din nou la service-ul Tesla, cerând ca mașina să fie reparată și revopsită. Tesla i-a propus o despăgubire de 20.000 coroane, adică 1.700 euro. Proprietarul mașinii s-a simțit jignit și i-a dat în judecată.

El a mers la un alt service unde s-a stabilit că o reparaţie corectă a maşinii ar costa minim 65.000 coroane, adică aproximativ 5.600 euro, însă Tesla a refuzat să plătească această sumă.

După un an de judecată, o instanţă din Hordaland a emis verdictul, stabilind că vopseaua de pe Tesla Model a fost aplicată cu defecte grave de fabricare, iar defecţiunea a fost cauzată de aceste defecte.

Astfel, instanţa a găsit Tesla responsabilă pentru calitatea proastă a vopselei pe maşina produsă de ei şi obligat-o să achite 87.000 coroane pentru reparaţi autoturismului, adică 7.500 euro.

În plus, compania e obligată să plătească şi 27.600 coroane, aproximativ 2.400 euro pentru avocatul care s-a reprezentat singur în acest proces în care tot el e şi proprietarul maşinii.

