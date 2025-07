Articolul prezintă cazurile a două femei din Germania, Rita Meier și Anke Schuster, ale căror soți au murit în accidente inexplicabile cu mașini Tesla.

În ambele cazuri, vehiculele au luat foc, iar echipele de salvare nu au putut deschide ușile pentru a-i salva pe șoferi.

Unul dintre accidentele tragice de Tesla a zguduit Germania în 2018, când Stefan Meier a murit într-un accident inexplicabil pe autostrada A2 lângă tunelul Monte Ceneri. Soția sa, Rita Meier, caută și astăzi răspunsuri despre ce s-a întâmplat cu adevărat.

În după-amiaza zilei de 10 mai 2018, Stefan Meier a pierdut controlul mașinii sale Model S în timp ce conducea cu aproximativ 100 km/h. Vehiculul a lovit un parapet și s-a răsturnat de mai multe ori înainte de a lua foc în aer.

Martori oculari au încercat să deschidă ușile pentru a-l salva pe șofer, dar nu au reușit să deblocheze mașina. Nici pompierii sosiți la fața locului nu au putut face nimic pentru a stinge incendiul.

Rita Meier a aflat vestea tragică abia noaptea târziu, când poliția i-a bătut la ușă. De atunci, ea încearcă să afle adevărul despre accident.

„Soțul meu a murit într-un accident rutier inexplicabil. Și nimănui nu i-a păsat”, a declarat Rita Meier.

Cazul lui Stefan Meier nu este singular. Jurnaliștii au descoperit mii de plângeri similare ale clienților Tesla în documentele interne ale companiei, cunoscute sub numele de „Tesla Files”.

Peste 2.400 de reclamații se referă la accelerări neintenționate, iar alte 1.500 la probleme de frânare. Sunt documentate peste 1.000 de accidente.

„Astăzi, în timp ce soția mea conducea cu bebelușul nostru în mașină, autoturismul a accelerat brusc din senin”, se arată într-una dintre plângeri.

Un alt client a spus: „Autopilotul meu a eșuat/s-a defectat în această dimineață (mașina nu a frânat) și aproape că m-am ciocnit cu cineva la 105 km/h”.

În ciuda acestor probleme, Elon Musk continuă să susțină că mașinile Tesla vor deveni complet autonome în curând. Criticii avertizează însă că testarea sistemelor nefinalizate pe drumurile publice pune în pericol viețile oamenilor.

Compania Tesla nu a furnizat date relevante despre aceste accidente atunci când a fost solicitată de autorități. Compania a susținut fie că nu există date disponibile, fie că datele nu sunt relevante.

„Tesla a spus că nu există date relevante”, a explicat Anke Schuster, o altă văduvă care și-a pierdut soțul într-un accident similar.

Investigația se bazează pe documente confidențiale scurse din interiorul Tesla, cunoscute sub numele de „Tesla Files”.

Acestea conțin mii de plângeri ale clienților legate de probleme cu sistemul de asistență la condus Autopilot, inclusiv accelerări și frânări neintenționate.

„Clienții au descris cum mașinile lor au accelerat sau au frânat brusc fără motiv. Unii au scăpat doar cu o sperietură; alții au ajuns în șanțuri”, scris sursa citată.

Jurnaliștii au discutat și cu experți care au reușit să acceseze datele stocate în computerele de bord ale mașinilor Tesla. Aceștia au descoperit că vehiculele colectează și transmit o cantitate enormă de informații către serverele companiei.

„Am descoperit o cutie neagră sinistră în care fiecare byte de date despre clienți era colectat – și sigilat de examinarea publică”, scriu autorii.

