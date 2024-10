Oamenii care locuiesc lângă Cimitirul Moș Ion Roată au ajuns la disperare. Aceștia nu se pot odihni nopți la rând și susțin că sunt abonați la 112. Au fost nevoiți de multe ori să solicite intervenția poliției. Problema a fost sesizată constant, însă nimeni nu i-a putut face pe șoferi să se oprească din a-i mai deranja pe oameni.

Potrivit unui clujean, în fiecare seară, mai ales marți și joi, parcările sunt pline de mașini, iar tinerii fac drifturi și curse ilegale. Acesta susține că mașinile au sisteme de evacuare modificate, generând un disconfort fonic care nu poate fi suportat.

„Fac această sesizare din partea mai multor locuitori ai străzii Moș Ion Roată, și anume: De când s-au făcut acele parcări de la Cimitirul de pe strada Moș Ion Roată, noi, locuitorii acestei străzi, nu mai avem liniște noaptea.

În fiecare seară (mai ales în zilele de marți și joi), până noaptea târziu, se strâng acolo, în parcări, în număr foarte mare de mașini, care fac drifturi, liniuțe și cam tot ce-i taie capul!

Problema cea mai mare este că aproximativ 60% din autoturismele care merg acolo au sistemul de evacuare modificat, producând un disconfort fonic exagerat de mare! Avem copii mici care noaptea nu se pot odihni, iar noi părinții nici așa! Deja avem „abonament” la 112 la cât sunăm!”, a spus clujeanul într-o sesizare adresată Primăriei Cluj-Napoca.

Recomandări Sondaj INSCOP la comanda Libertatea. Alegeri prezidențiale: Candidatul cel mai bine pregătit și cel mai slab pregătit

Locuitorii au avut întâlniri cu reprezentanții Primăriei

Cei care locuiesc pe stradă au avut întâlniri cu reprezentanții Primăriei. Aceștia le-au promis că vor fi luate măsuri, dar până în prezent nu s-a realizat nimic concret, cum ar fi instalarea camerelor de supraveghere sau închiderea parcărilor între orele 22:00 și 06:00.

„Noi, locuitorii străzii, împreună cu reprezentantul unei firme de avocatură, am discutat despre aceste probleme, și dacă primăria nu ia măsuri pentru a stopa această bătaie de joc, vom continua demersurile! Am mai fost în audiență, ni s-a promis că se vor lua măsuri pentru a stopa ceea ce se întâmplă la acele parcări.

Am cerut să se închidă acele parcări pe perioada nopții, adică în intervalul orar 22-6. Nu s-a întâmplat nimic. Nu s-au pus nici măcar câteva camere de supraveghere pentru a supraveghea zona mai atent!

Nu știu cât va mai dura această bătaie de joc, dar noi, cetățenii care locuim pe această stradă, am cam ajuns la capătul răbdării! Am contactat deja o firmă specializată în măsurarea decibelilor și, după cum am mai spus, dacă Primăria Cluj nu ne dă o mână de ajutor pentru a rezolva această problemă, vom fi nevoiți să apelăm la o firmă de avocatură specializată în așa ceva!

Recomandări Toate taxele care ar putea crește în 2025. Scumpiri pe bandă, din cauza pomenilor guvernamentale

Cei de la Primărie ne-au promis că vor veni la fața locului să discutăm, dar se pare că deocamdată a rămas în faza de promisiuni doar! Deținem multe filmulețe cu haosul ce se întâmplă noapțile”, a spus bărbatul.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News