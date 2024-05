O mașină care bloca accesul pe un trotuar din Cluj-Napoca a fost vandalizată. Mesajul lăsat șoferului într-un bilet pe parbriz

„Dacă ieri am văzut geamuri sparte, azi avem altceva în meniul de vandalizări. Mașina are și un bilet lăsat sub ștergător”, a scris cel care a sesizat actul pe rețelele sociale.

În imaginea publicată pe net se vede o mașină a cărei capotă și aripă dreaptă prezintă numeroase zgârieturi.

Mașina vandalizată

În biletul pe care autorului i l-a lăsat proprietarului, scrie, între altele, că, trotuarul este „pentru mame care au copilul în cărucior, pentru bicicliști sau pentru bătrâni care se deplasează în scaun cu rotile”.

„Mulțumesc pentru înțelegere, Cu stimă”, se încheie mesajul.

Mesajul găsit sub ștergător

