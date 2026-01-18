Stilul „analogic” de viață

Această tendință, cunoscută sub denumirea de „stil de viață analogic”, nu este o simplă detoxifiere digitală de scurtă durată, ci un demers mai amplu de a încetini ritmul și de a regăsi modalități concrete de a îndeplini sarcinile zilnice și de a se relaxa, într-un context în care inteligența artificială ajunge să gândească și să creeze tot mai mult în locul nostru.

Deși amploarea exactă a fenomenului este greu de măsurat, popularitatea unor activități offline a crescut vizibil.

Compania de arte și meșteșuguri Michaels resimte acest trend: căutările pentru „hobby-uri analogice” pe site-ul său au crescut cu 136% în ultimele șase luni.

Interes pentru „hobby-uri ale bunicii”

În 2025, vânzările de kituri de meșteșuguri ghidate au urcat cu 86%, iar estimările indică o creștere suplimentară de 30–40% până la finalul anului.

De asemenea, interesul pentru kituri de tricotat – considerate adesea „hobby-uri ale bunicii” – a explodat, cu o creștere de 1.200% în 2025.

Stacey Shively, director de merchandising la Michaels, a declarat pentru CNN că firma va aloca mai mult spațiu în magazine pentru materiale de tricotat.

Potrivit ei, tot mai mulți oameni folosesc activitățile de crafting ca o pauză benefică pentru sănătatea mintală, mai ales după pandemia de Covid-19, vorbind chiar despre o schimbare culturală majoră.

Pentru unii, deconectarea timp de două zile poate părea simplă. Pentru alții, inclusiv pentru autoarea reportajului, a însemnat renunțarea la mai multe telefoane, un laptop, monitoare, un Kindle, o boxă inteligentă și obișnuința de a comuta constant între dispozitive.

Tânăra care poate fi contactată doar pe telefonul fix

Înainte de a încerca acest experiment, ea a discutat cu persoane care adoptaseră deja un stil de viață analogic.

Un exemplu este Shaughnessy Barker, o tânără de 25 de ani din Penticton, Canada, care poate fi contactată doar prin telefonul fix.

Deși și-a început adolescența în mediul online, Barker spune că internetul a devenit prea axat pe profit și a pierdut componenta de distracție.

Pentru ea, trecerea la un stil de viață analogic a fost relativ ușoară. A crescut cu radio și discuri de vinil, colecționează casete, DVD-uri și VHS-uri, organizează seri de creație fără tehnologie și își notează lucrurile pe hârtie.

A făcut chiar pasul de a instala o linie telefonică fixă acasă și folosește un „dumb phone” când iese.

Totuși, recunoaște că este aproape imposibil să fie complet offline, deoarece unele activități, precum administrarea magazinului ei vintage, depind de internet.

Ea se descrie ironic drept „un oximoron ambulant” care vrea să lase telefonul, dar postează pe TikTok despre asta.

Exasperați de conținutul generat de AI

Mulți adepți ai stilului analogic sunt exasperați de doomscrolling sau de conținutul generat de inteligența artificială, perceput ca repetitiv și lipsit de originalitate.

Avriel Epps, cercetător în domeniul IA și profesor la Universitatea din California, Riverside, spune că acest „deficit de inteligență” este obositor atât pentru consumatori, cât și pentru creativitate.

Ea subliniază că viața analogică nu presupune respingerea completă a tehnologiei, ci folosirea ei mai conștientă.

Unii aleg, de exemplu, un iPod în locul platformelor de streaming sau fotografii pe film în locul sutelor de imagini digitale. Chiar și obiecte simple, precum un ceas deșteptător clasic, pot aduce un sentiment de eliberare.

Tricotatul, o formă de relaxare

Epps explică faptul că trecerea la analog nu înseamnă izolarea de informație, ci protejarea datelor personale. Ea a renunțat recent la serviciile Google și își rezervă duminicile fără ecrane.

În prima zi offline, autoarea reportajului a descoperit că dimineața a decurs surprinzător de ușor: s-a trezit natural, a scris în jurnal, a citit și s-a pregătit mai rapid decât de obicei. Fără acces la dispozitive vechi precum iPod sau VHS player, și-a ocupat timpul citind și lucrând.

Deși a simțit uneori că experimentul ei era un fel de spectacol, fiind documentat pentru o publicație digitală, experiența a avut și momente revelatoare.

A observat mai mulți oameni care nu priveau ecranele, a redescoperit frumusețea orașului și a participat la un cerc de tricotat într-o bibliotecă din Brooklyn, unde persoane de toate vârstele schimbau idei fără nicio tehnologie.

Participanții au descris tricotatul ca pe o formă de relaxare care ține mâinile ocupate și telefonul deoparte.

Pentru autoare, această pauză analogică a însemnat timp câștigat: a terminat o carte, a trimis o carte poștală și a simțit că a realizat ceva dincolo de muncă și ecrane.

Ca mulți din generația ei, spune că uneori este nevoie doar de un trend de pe TikTok pentru a redescoperi bucuria de a trăi mai lent și mai conștient.

