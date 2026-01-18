Experimentele cu ochelari de la Innsbruck – link aici  – realizate de doi cercetători austrieci, Theodor Erismann (1883–1961) și Ivo Kohler (1915–1985), sunt ilustrative în acest sens. Participanții, obligați să vadă lumea cu susul în jos, au experimentat inițial dezorientare severă. Gesturile simple deveneau imposibile, iar orientarea în spațiu le era profund afectată: „La început, aceștia aveau mari dificultăți în orientare și se loveau de obiecte. Unii încercau chiar să calce peste becurile de pe tavan, pe care le percepeau pe podea.” – link aici.  După o perioadă de adaptare, însă, creierul a reorganizat percepția, iar lumea inversată a început să pară normală. De necrezut, la scoaterea ochelarilor, realitatea „corectă” părea stranie. Experimentul arată că omul nu doar percepe lumea, ci se poate adapta activ la ea, chiar și atunci când aceasta este profund distorsionată.

În mod similar, societatea românească contemporană este structurată astfel încât injustiția sau austeritatea să pară firești, iar oamenii să se adapteze la ele fără să le mai recunoască ca fiind problematice. Așa cum ochelarii experimentului de la Innsbruck inversau realitatea, tot așa cetățenii se adaptează acum la o realitate socială inversată.

Această logică a adaptării se observă foarte bine în politicile de austeritate din România, mai ales în domeniile fundamentale precum educația, sănătatea și fiscalitatea. 

În educație, subfinanțarea cronică, comasarea școlilor, clasele supraaglomerate și salariile insuficiente sunt prezentate drept „limitări bugetare inevitabile”. Profesorii devin „nemotivați”, elevii „neperformanți”. O problemă structurală se transformă într-un eșec personal. 

În sistemul de sănătate, mecanismul este similar. Lipsa personalului medical, spitalele slab echipate și accesul inegal la servicii sunt explicate prin „ineficiență” sau „costuri excesive”. Pacientul devine o povară, acuzat că „abuzează” de serviciile medicale, iar dreptul la sănătate este reinterpretat ca o presiune bugetară. Subfinanțarea nu mai apare ca o alegere politică, ci ca o fatalitate administrativă.

În plan fiscal, lumea pe dos devine și mai vizibilă. Povara taxării cade în principal asupra muncii și consumului, afectând veniturile mici și medii, în timp ce capitalul este prezentat ca fragil și ușor de pierdut. Orice discuție despre redistribuire este etichetată drept populism sau iresponsabilitate. Inegalitatea nu este tratată ca o problemă de structură, ci ca rezultat al diferențelor de merit, efort sau adaptabilitate.

Eduardo Galeano, în Upside Down: A Primer for the Looking-Glass World (Pe dos: manual pentru lumea de dincolo de oglindă), descrie acest proces la nivel social. Iată cum, nedreptatea nu dispare, ci este redenumită: 

– exploatarea devine „libertate economică”, 

– dominația devine „integrare”, 

– iar violența este camuflată sub limbaj birocratic și tehnic. 

Galeano subliniază rolul limbajului, iar prin cuvinte, lumea este rearanjată moral. Suntem îndemnați nu să acceptăm o realitate crudă, ci una prezentată ca rezonabilă și normală.

Această idee are un precedent literar. În Through the Looking-Glass, and What Alice Found There Prin oglindă și lumea descoperită de Alice  (Lewis Carroll), Alice pășește într-o lume oglindită, unde logica obișnuită nu mai funcționează. Timpul, spațiul și relațiile cauză-efect sunt răsturnate, iar sensurile cuvintelor sunt reinterpretate constant. Această lume, aparent absurdă, reflectă experiența reală a percepției. Ceea ce ni se pare „normal” depinde de obișnuință și de regulile acceptate. 

Așa cum participanții din experimentele de la Innsbruck au ajuns să perceapă lumea inversată ca normală, societatea ajunge să accepte austeritatea ca virtute. Disconfortul inițial dispare, iar nedreptatea devine parte din peisaj. Limbajul o normalizează, iar repetarea o transformă în obișnuință. Critica nu înseamnă doar opoziție, ci dezvățare. 

A renunța la „ochelarii” prin care vedem lumea răsturnată presupune, la început, confuzie și efort; fără acest pas, realitatea inversată riscă să rămână singura posibilă. A-ți da jos ochelarii înseamnă să înțelegi că lumea este împărțită în două clase și că noi, cei fără putere, oricât de diferiți am părea, aparținem aceleiași clase asuprite, în timp ce cealaltă, aflată la putere, controlează însăși perspectiva.

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu.
ABONEAZĂ-TE Cristi Rogozanu
Urmărește cel mai nou VIDEO
Alina Crișan are o relație specială cu mama și tatăl vitreg: „E tatăl ăla care a lipsit”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Viva.ro
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
„Degeaba tu știi ce trebuie să faci, dacă ești sabotat în propria familie”, spunea Gabriela Iorgulescu, după accidentul mortal provocat de fiul ei, în 2019. Detalii din trecutul familiei ies la iveală acum. Ce s-a aflat despre mama lui Mario
Unica.ro
„Degeaba tu știi ce trebuie să faci, dacă ești sabotat în propria familie”, spunea Gabriela Iorgulescu, după accidentul mortal provocat de fiul ei, în 2019. Detalii din trecutul familiei ies la iveală acum. Ce s-a aflat despre mama lui Mario
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, schimbare majoră la început de an. Ce decizie importantă au luat cei doi: „Îmi este foarte greu...”
Elle.ro
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, schimbare majoră la început de an. Ce decizie importantă au luat cei doi: „Îmi este foarte greu...”
gsp
Mărirea organelor genitale cu acid hialuronic, metoda controversată folosită de sportivi pentru a trișa. Primul nume care recunoaște
GSP.RO
Mărirea organelor genitale cu acid hialuronic, metoda controversată folosită de sportivi pentru a trișa. Primul nume care recunoaște
N-a mai îndurat când a văzut afacerea propusă de Ucraina: „Vin și aruncă milioane pe piața din România, salarii amețitoare. E o fractură de logică aici!”
GSP.RO
N-a mai îndurat când a văzut afacerea propusă de Ucraina: „Vin și aruncă milioane pe piața din România, salarii amețitoare. E o fractură de logică aici!”
Parteneri
Da, ea e! Actrița adorată de români în anii ’90, atacată dur pentru felul decent în care a ales să îmbătrânească. Imagini virale cu vedeta care înfruntă timpul, prejudecățile și ura gratuită
Libertateapentrufemei.ro
Da, ea e! Actrița adorată de români în anii ’90, atacată dur pentru felul decent în care a ales să îmbătrânească. Imagini virale cu vedeta care înfruntă timpul, prejudecățile și ura gratuită
Cea mai nesuferită zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț. E imposibil să nu te cerți cu ei
Avantaje.ro
Cea mai nesuferită zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț. E imposibil să nu te cerți cu ei
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Tvmania.ro
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața

Alte știri

Bucăţi de dronă, probabil de spionaj, găsite într-o gospodărie din Vrancea. MApN face verificări
Știri România 13:31
Bucăţi de dronă, probabil de spionaj, găsite într-o gospodărie din Vrancea. MApN face verificări
Românii plecați în diaspora sunt obligați să se prezinte la centrele militare, în caz de mobilizare
Știri România 13:04
Românii plecați în diaspora sunt obligați să se prezinte la centrele militare, în caz de mobilizare
Parteneri
Unde fac românii plajă când acasă e ger: „În paradisul ăsta ieșim din mare doar cât să ne ghiftuim”
Adevarul.ro
Unde fac românii plajă când acasă e ger: „În paradisul ăsta ieșim din mare doar cât să ne ghiftuim”
Afacerea prin care Cosmin Olăroiu vrea să dea lovitura în România. Investește sume uriașe și are mai mulți asociați
Fanatik.ro
Afacerea prin care Cosmin Olăroiu vrea să dea lovitura în România. Investește sume uriașe și are mai mulți asociați
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri pe care să stai cu ochii în prima etapă din 2026 în Superliga
Cinci lucruri pe care să stai cu ochii în prima etapă din 2026 în Superliga
Matei Frunză: „L-am învățat pe tata să fie suporter”
Matei Frunză: „L-am învățat pe tata să fie suporter”
Parteneri
Imagini rare cu gemenii cuplului Amal și George Clooney. Cum au fost surprinși Ella și Alexander alături de părinți la vila lor de la Lacul Como. Foto
Elle.ro
Imagini rare cu gemenii cuplului Amal și George Clooney. Cum au fost surprinși Ella și Alexander alături de părinți la vila lor de la Lacul Como. Foto
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Unica.ro
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Cum arată, de fapt, tatăl Ramonei Olaru: "Suntem 1 la 1". Asistenta de la Neatza a postat prima poză cu el, după ce Alex Bodi a afirmat că-i este rușine cu părinții ei
Viva.ro
Cum arată, de fapt, tatăl Ramonei Olaru: "Suntem 1 la 1". Asistenta de la Neatza a postat prima poză cu el, după ce Alex Bodi a afirmat că-i este rușine cu părinții ei

Monden

Cine e noul iubit al Elenei Ionescu, mai mic cu 13 ani decât ea. Primele ei declarații: „O persoană pe sufletul meu și cred că nu a apărut întâmplător”
Stiri Mondene 14:26
Cine e noul iubit al Elenei Ionescu, mai mic cu 13 ani decât ea. Primele ei declarații: „O persoană pe sufletul meu și cred că nu a apărut întâmplător”
Survivor Romania 2026. Faimoșii au câștigat jocul de imunitate al săptămânii și nu sunt în pericol de eliminare
Stiri Mondene 13:23
Survivor Romania 2026. Faimoșii au câștigat jocul de imunitate al săptămânii și nu sunt în pericol de eliminare
Parteneri
Transformarea care a uimit pe toată lumea: cum arăta Nicoleta Luciu înainte să câștige Miss România — imaginile din adolescență pe care puțini le-au văzut
TVMania.ro
Transformarea care a uimit pe toată lumea: cum arăta Nicoleta Luciu înainte să câștige Miss România — imaginile din adolescență pe care puțini le-au văzut
Momente dramatice în Craiova, unde 7 oameni au fost la un pas de moarte încercând să salveze o fetiţă
ObservatorNews.ro
Momente dramatice în Craiova, unde 7 oameni au fost la un pas de moarte încercând să salveze o fetiţă
Cine e și cu ce se ocupă Gabriela Iorgulescu, mama lui Mario Iorgulescu. Povestea neștiută a unei femei educate, distinse, aflate în centrul unei tragedii publice
Libertateapentrufemei.ro
Cine e și cu ce se ocupă Gabriela Iorgulescu, mama lui Mario Iorgulescu. Povestea neștiută a unei femei educate, distinse, aflate în centrul unei tragedii publice
Parteneri
Nu pierd timpul! Fiica lui Bodescu de la FRF i-a spus „DA” fostului atacant din Superliga
GSP.ro
Nu pierd timpul! Fiica lui Bodescu de la FRF i-a spus „DA” fostului atacant din Superliga
Dumitru Dragomir a anunțat ce face cu terenul de la Gigi Becali: „Va fi spectaculos!”
GSP.ro
Dumitru Dragomir a anunțat ce face cu terenul de la Gigi Becali: „Va fi spectaculos!”
Parteneri
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mediafax.ro
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
StirileKanalD.ro
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
Wowbiz.ro
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Wowbiz.ro
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Vesti triste la prima ora...E vorba despre celebrul AXINTE 👇
Redactia.ro
Vesti triste la prima ora...E vorba despre celebrul AXINTE 👇
O femeie de 64 de ani s-a stins din viață după ce a fost diagnosticată cu virus gripal de tip A, în Sibiu
KanalD.ro
O femeie de 64 de ani s-a stins din viață după ce a fost diagnosticată cu virus gripal de tip A, în Sibiu

Politic

Tudorel Toader anticipează verdictul Curții de Apel București în cazul judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc
Politică 16 ian.
Tudorel Toader anticipează verdictul Curții de Apel București în cazul judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc
Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale
Exclusiv
Politică 15 ian.
Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Pro TV a dat lovitura: o nouă competiție va fi în exclusivitate pe Voyo!
Fanatik.ro
Pro TV a dat lovitura: o nouă competiție va fi în exclusivitate pe Voyo!
Afacerea bosniacă a oamenilor lui Trump
Spotmedia.ro
Afacerea bosniacă a oamenilor lui Trump