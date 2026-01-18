Cum explică Lazurca poziționarea lui Nicușor Dan

Amintim că președintele Nicușor Dan a fost invitat să participe la un așa-numit „Consiliu pentru Pace” inițiat de președintele american Donald Trump. Consiliul, care va fi condus pe viață de Trump, va gestiona inițial conflictul din Gaza, iar statele vor avea mandate de trei ani, cu posibilitatea de a deveni membre permanente dacă vor achita un miliard de dolari. Mai amintim că Donald Trump vrea să anexeze Groenlanda, insulă arctică ce aparține Danemarcei, iar liderii europeni s-au enervat și au început să riposteze prin mesaje. 

Nicuşor Dan nu a răspuns ofertei de a intra în „Consiliul pentru Pace”, dar a spus că este îngrijorat de turnura pe care o pot lua lucrurile după ce Trump a anunțat că va aplica taxe vamale sporite celor 8 ţări care se opun preluării Groenlandei, este vorba despre Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Marea Britanie, Olanda și Finlanda. „Sunt profund îngrijorat de escaladarea declaraţiilor publice dintre partenerii şi aliaţii transatlantici cu privire la evoluţiile recente. Trebuie să reluăm discuţiile directe între noi, la nivelurile diplomatice corespunzătoare” a fost mesajul scurt al președintelui.

Lazurca a explicat ce a vrut să spună Nicușor Dan. „Șeful statului român urmărește interesele României și poziția României. Niciodată poziția Franței sau a unui alt stat din Uniunea Europeană sau din afara Uniunii Europene. Ceea ce îl interesează pe președintele României este să identifice, în orice circumstanță politico-diplomatică, interesele naționale și doar pe acelea să le exprime în forma care servește cel mai bine intereselor noastre naționale. Acum, revenind la mini-criza în care ne găsim. Președintele României a semnalat prin postarea de pe una dintre rețelele sociale că, de fapt, se situează nu în mijlocul celor două poziții, pentru moment antagonice sau ușor antagonice, ci solidar cu ambele poziții”, a precizat Lazurca.

„Asta semnalează președintele: „Băieți, opriți-vă, că ne facem rău unul altuia și facem rău și întregii lumi”, a adăugat consilierul prezidențial. Întrebat cine sunt „băieții”, dacă este vorba despre Donald Trump și Emmanuel Macron, diplomatul a răspuns: „Băieții fiind toți. Mi-e foarte greu să utilizez cuvântul tabere în momentul de față, fiindcă noi ar trebui să fim o singură tabără”.

„Poziția României este că ar trebui să depășim cât mai rapid această poziționare superficial-adversarială pentru a reveni prin dialogul pentru care pledează președintele Dan”, a mai spus Lazurca.

Cine este Marius Lazurca, vehiculat la șefia SIE din vara lui 2025

Marius Lazurca este un diplomat de carieră. A studiat la Universitatea de Vest din Timișoara, unde a obținut o diplomă în specialitatea Limba și Literatura română și franceză (1996). De asemenea, a obținut titluri de licență (în Literatură comparată), de masterat și respectiv doctorat (în Istorie-Antropologie) la Universitatea Paris IV-Sorbona. Lazurca a fost ambasador al României la Sfântul Scaun (2006-2010), în Republica Moldova (2010-2016), Ungaria (2016-2020) și Mexic (2021-2025).

Marius Lazurca este, din toamna lui 2025, consilierul președintelui Nicușor Dan pentru securitate națională, înlocuindu-l pe Cristian Diaconescu. Totodată, el conduce Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni din cadrul Administrației Prezidențiale.

Amintim că Nicușor Dan a făcut o vizită neașteptată la Guvern în timpul unei ședințe de coaliție PSD-PNL-USR-UDMR din august 2025. Surse politice au dezvăluit atunci pentru Libertatea că PSD și PNL nu acceptă propunerile făcute informal de Nicușor Dan, anume Gabriel Zbârcea la șefia SRI și Marius Lazurca la șefia SIE.

Cel puțin șapte morți și mai mulți răniți în Spania după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit

