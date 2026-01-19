Măsuri de represalii în pregătire: amenințarea cu mecanismul anticoerciție

Oficialii europeni au declarat pentru Financial Times că strategia include utilizarea unui instrument anti-coerciție (ACI), creat în 2023, care le permite să limiteze accesul companiilor americane la piața UE și să impună restricții asupra investițiilor și exporturilor de servicii. Franța și Germania conduc aceste eforturi, iar miniștrii de finanțe din cele două țări urmează să se întâlnească la Berlin pentru a stabili un plan coordonat, înainte de o reuniune cu omologii lor europeni la Bruxelles.

Pe 6 februarie, expiră suspendarea actuală a listei tarifelor vamale, concepută anul trecut. Diplomații UE au discutat deja reactivarea acestei liste în cazul în care Trump își menține intențiile de a impune tarife de 10% asupra importurilor din anumite țări europene, precum și din Norvegia, până la 1 februarie. „Există instrumente clare de represalii la îndemână dacă acest lucru continuă… Trump folosește metode mafiote pure”, a declarat un diplomat european.

Întâlniri cruciale la Davos între Trump și liderii europeni

Săptămâna aceasta, la Forumul Economic Mondial de la Davos, liderii europeni și președintele SUA vor participa la întâlniri decisive. Angela Merkel, Emmanuel Macron și Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, vor căuta soluții pentru a evita o ruptură majoră în relațiile transatlantice. Pe lângă discuțiile bilaterale, liderii occidentali vor dezbate și alte probleme globale, precum situația din Ucraina.

„Vrem să cooperăm și nu noi suntem cei care caută conflictul”, a declarat Mette Frederiksen, prim-ministrul Danemarcei, referindu-se la tensiunile legate de Groenlanda. De altfel, criza a determinat modificarea agendei inițiale a reuniunii consilierilor de securitate națională, programată pentru luni după-amiază la Davos.

Diplomații europeni fac apel la dialog înainte de a escalada situația

În timp ce majoritatea statelor membre UE sprijină ca ACI să fie analizat pentru a contracara SUA, diplomații europeni subliniază necesitatea unui dialog înainte de a escalada situația. „Trebuie să calmăm spiritele”, a afirmat un diplomat al UE.

Cu toate acestea, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că Europa nu poate asigura securitatea Groenlandei și că SUA nu vor renunța la dorința de a prelua controlul asupra insulei. „Președintele consideră că nu este posibilă o securitate sporită fără ca Groenlanda să facă parte din SUA”, a spus Bessent pentru NBC News.

Summit extraordinar al Consiliului European

Președintele Consiliului European, António Costa, a anunțat convocarea unui summit de urgență pentru joi, în vederea coordonării unui răspuns comun al UE. „Suntem pregătiți să ne apărăm împotriva oricărei forme de coercișie”, a declarat Costa. Oficialii europeni speră că presiunea exercitată de măsurile propuse va determina o schimbare de poziție din partea administrației americane.

