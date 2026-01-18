videoclipul va avea în curând subtitrare

A intrat fără să stea pe gânduri în apa rece și nu s-a dat bătut nici când a alunecat

Kumar spune că a văzut copilul căzut în apă în timp ce mergea pe jos, iar oamenii și părinții strigau disperați după ajutor. „Sunt mai ușor de greutate și m-am gândit că pot face ceva”, povestește el.

Și-a dat hainele jos și a intrat în apă, reușind să ajungă la fetiță, pe care a prins-o chiar dacă a alunecat la rândul său. „Nu i-am dat drumul nicio clipă. Dacă exista riscul să se scufunde, făceam tot ce puteam ca să nu se întâmple”, spune salvatorul.

Fetița s-a agățat de gâtul lui și a rămas strâns lipită de el până la sosirea ajutorului. Cei doi au rămas pe loc, pentru că înaintarea ar fi fost și mai periculoasă. „Important este că acum totul este bine: fetița este bine, părinții sunt bine și toată lumea este bine”, a încheiat el.

Cine este Vipan Kumar

Vipan Kumar are 47 de ani, este cetățean indian și trăiește singur în România de mai puțin de doi ani. A ajuns în țară în iunie 2024, cu un singur scop: să muncească. Familia lui a rămas în India, iar viața lui din România înseamnă șantiere, muncă fizică grea și un drum birocratic complicat pentru a-și păstra dreptul de ședere.

Inițial, Vipan a lucrat în județul Hunedoara, ca muncitor necalificat în construcții. Din 15 decembrie 2025, este angajat al unei firme din județul Dolj, tot în domeniul construcțiilor, și se află în prezent în proces de definitivare a actelor de ședere pentru noul loc de muncă. Este unul dintre miile de muncitori străini care susțin, discret, sectoare întregi din economia României.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE