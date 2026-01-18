30 de minute de mers rapid

Știința a identificat idealul în ceea ce privește activitatea fizică: 30 de minute de mers rapid la o viteză constantă de 5 km/h. Acest obicei nu numai că este mai eficient decât plimbările aleatorii, dar oferă și beneficii metabolice care înainte erau atribuite doar antrenamentelor de intensitate ridicată la sala de sport.

Faptul că trebuie să depășim o viteză de 5 km/h este crucial atunci când mergem pe jos cu scopul de a ne îmbunătăți sănătatea cardiovasculară. Pentru ca o plimbare să fie considerată „exercițiu de intensitate moderată”, nu este suficient să ne mișcăm.

În acest caz, știința consideră că există un prag critic pe care trebuie să îl avem în vedere atunci când recomandăm exercițiul fizic: 100 de pași pe minut. Aceasta se traduce într-o viteză aproximativă de 5 km/h.

S-a observat că la această viteză există o reducere semnificativă a hemoglobinei glicozilate (HbA1c) asociată cu diabetul și a tensiunii arteriale sistolice (cunoscută sub numele de „tensiune mare”).

Secretul este continuitatea

Una dintre cele mai importante descoperiri ale studiilor se referă tocmai la timpul pe care îl dedicăm sportului. Există o mare diferență între sesiunile continue de 30 de minute, în care doar mergem, și sesiunile acumulate, în care mergem cinci minute, ne oprim și apoi continuăm.

În acest caz, sesiunea continuă de 30 de minute este cea mai eficientă pentru reducerea sensibilității la insulină, îmbunătățirea rezistenței, a circumferinței șoldurilor și a aderenței la exerciții fizice.

Deși este bine să vă mișcați 5 minute în fiecare oră pentru a evita sedentarismul, realitatea este că cel mai bine este să dedicați doar o jumătate de oră pe zi în mod continuu.

Mersul pe jos, o asigurare de viață

Pentru populația de vârstă mijlocie, mersul pe jos este literalmente o asigurare de viață. Diferite studii indică faptul că mersul pe jos cu o viteză de 5 km/h timp de 30 de minute pe zi, cinci zile pe săptămână, ajută la reducerea riscului de accident vascular cerebral (datorită scăderii tensiunii arteriale).

Dar, pe lângă toate acestea, combate și anxietatea și stresul, care sunt, fără îndoială, unele dintre marile probleme ale societății actuale.

Deși mersul pe jos este fundamental, nu trebuie să uităm nici de mușchii noștri. Este foarte important ca, odată ajunși la vârsta mijlocie, să nu neglijăm dezvoltarea și menținerea mușchilor, deoarece numeroase studii indică faptul că aceasta întârzie îmbătrânirea biologică și oferă chiar beneficii cognitive, precum protecția împotriva bolilor neurodegenerative.

