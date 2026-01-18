Amintim că președintele României, Nicușor Dan, a fost invitat să participe la un așa-numit „Consiliu pentru Pace” inițiat de președintele american Donald Trump. Trump vrea ca fiecare țară care vrea un loc permanent în acest consiliu să plătească o taxă de 1 miliard de dolari. Consiliul, care va fi condus pe viață de Trump, va gestiona inițial conflictul din Gaza, iar statele vor avea mandate de trei ani, cu posibilitatea de a deveni membre permanente dacă vor achita un miliard de dolari.

Nicuşor Dan nu a răspuns ofertei, dar a spus că este îngrijorat de turnura pe care o pot lua lucrurile după ce Trump a anunțat că va aplica taxe vamale sporite ţărilor care se opun preluării Groenlandei, iar 8 aliați europeni s-au opus.

În comentariul făcut, Cristian Tudor Popescu a scris că oferta făcută de Trump ridică întrebări despre posibila fragmentare a Europei, iar președintele Nicușor Dan este în fața unei dileme diplomatice.

„Președintele Dan, folosit la ruperea Europei? Întrucât președintele Dan se declară „Profund îngrijorat de escaladarea declarațiilor publice” între SUA și UE, și înțelege cu siguranță că invitarea lui în așa-zisul Consiliu pentru Pace alături de V. Orban este o încercare a lui Trump de a rupe Europa, lovind unele țări, ademenind altele, ar trebui să refuze?”, a transmis CTP.

„Trump cere 1 miliard dolari fiecărei țări care vrea un loc permanent în Consiliul său. El va fi președinte, hotărârile se vor lua prin vot, cu majoritate, dar, finalmente, vor fi aprobate de el”, a adăugat Cristian Tudor Popescu.

Mai amintim că Donald Trump vrea să anexeze Groenlanda, insulă arctică ce aparține Danemarcei, iar intensificarea ameninţărilor în ultimele săptămâni a zguduit relaţiile dintre Europa și SUA. Trump a promis că va sancționa opt ţări, Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Marea Britanie, Olanda și Finlanda, care se opun anexării Groenlandei și au trimis deja militari acolo.

Sancțiunile la care se referă președintele SUA înseamnă suprataxe vamale pentru toate produsele care vin din aceste 8 țări europene, mai exact 10% din 1 februarie, cu posibilitatea ca taxele să crească la 25% din 1 iunie. Trump a precizat că aceste sancțiuni vor rămâne până va prelua Groenlanda, pentru care ar putea plăti până la 700 de miliarde de dolari, potrivit estimărilor neconfirmate însă de Casa Albă.

În acest context, liderii europeni s-au enervat și au început să riposteze. De exemplu, premierul italian Giorgia Meloni, care are o relaţie bună cu Trump, i-a spus că este o greşeală să pedepsească Europa. La rândul său, premierul britanic Keir Starmer a promis că va discuta această situaţie cu Trump cât mai curând. Și preşedintele francez, Emmanuel Macron, a cerut UE să lupte împotriva ameninţării lui Trump.

