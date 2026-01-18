Cel puțin șapte morți și mai mulți răniți în Spania după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit

sursă X @JosemaVallejo

„În urma deraierii și coliziunii de la Adamuz”, în provincia Cordoba, „există răniți”, au anunțat serviciile de urgență din regiunea Andaluzia, unde a avut loc accidentul.

Autoritățile cer însă prudență în privința bilanțului final până la confirmarea oficială a deceselor.

Deraierea a două trenuri de mare viteză în Adamuz (Córdoba) în această după-amiază a provocat cel puțin șapte morți și 25 de răniți gravi, potrivit surselor din cadrul Gărzii Civile și serviciului 112 din Andaluzia, citate de El Pais

Descarrila en Córdoba un tren Iryo de larga distancia que circulaba desde Málaga hacia Madrid-Puerta de Atocha, colisionando con un AVE que circulaba en sentido contrario.



Dos víctimas mortales, varios heridos y atrapados.



Emergencias en el lugar. pic.twitter.com/AHt92RFsiO — Josema Vallejo (@JosemaVallejo) January 18, 2026

Cauzele deraierii nu sunt cunoscute. Trenul transporta 300 de pasageri

La fața locului au intervenit echipele de urgență, care acționează pentru evacuarea pasagerilor rămași blocați în vagoane. Trenul companiei Iryo implicat în accident transporta aproximativ 300 de persoane, iar cauzele deraierii nu sunt deocamdată cunoscute.

Administratorul infrastructurii feroviare, Adif, a precizat că trenul Iryo plecase din Málaga la ora 18:40, cu destinația Madrid – Puerta de Atocha, iar accidentul s-a produs la doar zece minute de la plecare, în zona macazurilor de la intrarea în Adamuz.

În urma deraierii, garnitura a pătruns pe linia alăturată, afectând vagoanele 7 și 8 ale unui alt tren, care se deplasa spre Huelva. Surse oficiale au indicat că, până în acest moment, compania Renfe nu a reușit să ia legătura cu mecanicul trenului respectiv.

Autoritățile au confirmat existența unor persoane rănite

Pasagerii ambelor trenuri implicate în accident au fost evacuați, a anunțat administratorul infrastructurii feroviare Adif, care a confirmat intervenția rapidă a echipelor de urgență și a pompierilor la locul deraierii. Autoritățile au confirmat existența unor persoane rănite, fără a preciza deocamdată numărul acestora.

Ca urmare a incidentului, traficul feroviar este complet suspendat pe linia de mare viteză dintre Madrid și Andaluzia, în timp ce restul rețelei feroviare funcționează în condiții normale.

