Problema găsirii în timp util a unui medic specialist

În spatele tejghelei, farmaciștii sunt zilnic martorii aceleiași realități în care pacienții încearcă să-și trateze singuri problemele de sănătate, unele banale, altele serioase, de la dureri și viroze până la afecțiuni care ar avea nevoie de un medic.

Mulți ajung mai întâi la farmacie nu doar din motive financiare, ci mai motivează că o programare la un specialist poate dura săptămâni sau luni. Între ajutorul medical și riscurile automedicației, farmacia ajunge astfel, pentru unii, să țină loc de cabinet medical.

Pentru a afla ce îi împinge pe oameni spre automedicație, care sunt riscurile acesteia, ce medicamente cer, ce au observat specialiștii și cum răspund ei, reporterul Libertatea a discutat cu farmacista Maria-Raluca Găvan.

Maria-Raluca Găvan, farmacist. Foto: Maria-Raluca Găvan

Medicamentele de la TV, cele mai cerute

Cele mai căutate pastile fără rețetă de către oamenii care spun că nu își permit un consult medical sunt medicamentele pentru durere și pentru tratarea infecțiilor dentare, din sfera ORL și urinare. Potrivit farmacistei Maria-Raluca Găvan, de multe ori, pacienții nu caută neapărat cea mai ieftină variantă, ci produse pe care le văd în reclamele televizate.

În plus, în locul unui consult medical, mulți încearcă mai întâi o soluție rapidă din farmacie, pentru afecțiuni comune. „Pacienții încearcă mai întâi o abordare mai ușoară, cu medicamente care se eliberează din farmacie fără rețetă, împotriva durerilor, virozelor respiratorii, contra tusei, diareei sau constipației”.

Farmacista spune că a observat în ultima perioadă o schimbare în comportamentul clienților care ajung la tejghea. „Numărul pacienților care tratează probleme serioase doar cu medicație din farmacie a scăzut”, spune ea. Mulți încep să conștientizeze limitele automedicației și că tratamentul fără diagnostic nu este suficient. „Pacienții conștientizează că, dacă au cumpărat pentru afecțiunea pe care o au medicație din farmacie și problema nu s-a rezolvat, urmează să-și facă o programare și la medic”.

Cu toate acestea, farmacia rămâne primul loc unde caută ajutor, mai ales atunci când așteptarea să ajungă la un specialist durează prea mult.

Ceea ce pacienții ar trebui să rețină este faptul că există medicamente care pot deveni periculoase atunci când sunt luate fără supraveghere medicală, precum „medicația hormonală contraceptivă pe care doamnele trecute de vârstă de 35-40 de ani o iau fără a merge regulat la medicul ginecolog”, dar și „noile medicamente pentru slăbit pe care unele farmacii le eliberează fără rețetă”, care în timp „vor genera probleme mari de sănătate”, sau suplimentele pentru slăbit, care „pot pune probleme asupra sistemului endocrin”.

Riscurile automedicației

Maria-Raluca Găvan a subliniat că administrarea constantă de calmante și antiinflamatoare fără recomandare medicală poate avea consecințe serioase asupra sănătății. „Probabil că la un moment dat medicația de durere, din clasa antiinflamatoarelor nesteroidine, va duce la probleme gastrice (gastrită, ulcer) și ineficiență terapeutică”.

În cazul somniferelor, specialista amintește că accesul este strict reglementat, medicamentele neputând fi eliberate fără prescripție medicală. „Pentru a putea achiziționa somnifere, cu substanță activă medicamentoasă, pacientul are nevoie de prescripție de la medic specială și anume rețeta verde. În mod normal nu poate să primească această medicație din farmacie”.

Riscurile apar atunci când tratamentele sunt luate după ureche, iar pacienții „împart între ei medicamentele, fără să fie conștienți de riscurile la care se supun”. Legat de acest aspect, specialista trage un semnal de alarmă și spune că automedicația nu poate înlocui un diagnostic corect. „Fiecare pacient ar trebui să primească un tratament personalizat doar de la medic și să nu mai accepte să-i dea vecina pastilele minune care o ajută pe ea și îi fac bine”.

Combinații de pastile care pot deveni periculoase

Există situații, explică specialiștii, în care medicamente legale și ușor de procurat pot deveni extrem de periculoase atunci când sunt folosite greșit sau în combinații riscante.

Pentru a fi mai clară, Găvan a oferit câteva exemple recente. „La începutul anului trecut era o provocare pe internet în rândul tinerilor care administrau paracetamol în doze foarte mari, iar o parte dintre ei au dezvoltat insuficiență hepatică”.

Alte comportamente periculoase sunt întâlnite în rândul adolescenților, unde „este mai cunoscută fumarea mătăsii de porumb din banul de ceai, care se poate procura inclusiv de la plafar”. În același timp, „un alt medicament care este folosit de către adolescenți și care era prizat de către aceștia se găsește într-un produs destinat igienei intime feminine”.

Cum decid farmaciștii când să refuze vânzarea unui medicament

Refuzul eliberării unui medicament nu reprezintă o decizie subiectivă, ci una strict legată de lege și responsabilitatea profesională. „Medicamentele cu substanță activă se împart în mai multe categorii. Medicamente PRF (medicament cu prescripție care se reține în farmacie), medicamente P-6L (medicament cu rețetă valabilă 6 luni de la data prescripției), medicamente OTC (prescurtarea vine de la over the counter) – medicamente cu substanță activă care nu necesită rețetă, iar nu în ultimul rând o clasă destul de mare de produse care nu necesită rețetă și nu au substanță activă: suplimente și dispozitive medicale”.

Conform specialistei, „refuzarea eliberării unui medicament se face în primul rând în funcție de tipul cerut, PRF sau P-6L, deoarece pentru celelalte categorii nu avem dreptul de a refuza pacientul și, indiferent de cât de insistent este, vom încerca să respectăm legea în care sunt încadrate medicamentele”.

Aceasta evidențiază faptul că, deși în România cazurile de malpraxis pentru farmaciști sunt rare, responsabilitatea rămâne una majoră și „fiecare farmacist este răspunzător de viața pacientului pe care îl are în față. În plus, să nu uităm că și noi, alături de medici, depunem un jurământ, acela de a nu face rău”.

În mediul rural, farmaciile au ajuns o formă de prim ajutor

În timp ce în orașe farmacia nu a devenit un substitut pentru cabinetul medical, situația este cu totul diferită în mediul rural. În sate și comune, lipsa medicilor îi împinge pe oameni să caute ajutor acolo unde este posibil.

„Situația, din păcate, este foarte diferită în cadrul farmaciilor din mediul rural pentru că acolo în primul rând lipsesc medicii (atât medicii de familie, cât și cei specialiști), iar pacienții apelează la persoanele responsabile din domeniu care să-i poată ajuta cu nevoile și problemele lor”, a declarat Maria-Raluca Găvan.

În acest context, farmacia ajunge să funcționeze ca un prim punct de sprijin pentru comunitate. „Dacă sistemul ar fi gândit astfel încât și în cazul mediului rural să existe un sistem de sănătate mai bine pus la punct, sigur pacienții nu ar mai lua cu asalt farmacia”.

Din experiența sa, farmacista a observat că automedicația nu ține neapărat de vârstă sau de statut social, ci mai ales de nivelul veniturilor. „Din experiența proprie oamenii care au un venit mai mic (indiferent de categoria din care fac parte) vor veni în primul rând în farmacie să caute un remediu pentru problema lor”.

În multe cazuri, situația financiară dificilă obligă unele persoane să facă alegeri dureroase, în care trebuie să renunțe la lucruri esențiale pentru a-și putea permite îngrijirea medicală. Pentru unii pacienți vârstnici, mersul la medic și achiziționarea tratamentului recomandat ajung să fie o prioritate, chiar dacă asta înseamnă mai puțină mâncare pe masă.

„Sunt pacienți în vârstă care preferă să cumpere mai puțină mâncare decât să nu meargă la medic, iar apoi să vină să-și achiziționeze medicamentele recomandate din farmacie”.

Preț mic sau tratament eficient?

Deși prețul medicamentelor este un obstacol pentru mulți, puțini pacienți ajung să renunțe complet la tratament sau să ceară doze mai mici. „Destul de rar se întâmplă și mereu încercăm să ajutăm pacienții cu venituri mai mici cu alternative mai accesibile de medicamente, astfel încât să-și poată face tratamentul complet”.

Cei aflați în această situație știu, de cele mai multe ori, că există opțiuni mai ieftine și le cer direct. „Cei cu venituri mai mici cunosc deja faptul că își pot achiziționa și medicamente cu un preț mai mic și solicită ei acest lucru”.

Alegerea finală nu este însă dictată doar de cost, ci și de experiențele anterioare. „Pacienții vor cere un medicament care i-a mai ajutat în trecut pentru problema lor și îl vor schimba cu unul mai ieftin doar dacă vor constata că nu-i ajută”.

„Automedicația îți poate afecta viața”

Maria-Raluca Găvan atrage atenția asupra pericolelor pe care le implică automedicația și asupra responsabilității fiecărui pacient. „Automedicația îți poate afecta viața, ducând până la moarte. Fiecare pacient ar trebui să-și păstreze medicamentele doar pentru el, să nu împartă cu nimeni tratamentul, pentru a nu pune viețile altora în pericol”.

