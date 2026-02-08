„TAROM trebuie să existe, dar trebuie să găsim niște formule care să-i asigure eficiența”, a afirmat vicepremierul. Potrivit acesteia, deciziile privind viitorul companiei vor fi luate pe baza unor analize detaliate.

„Cred că dacă noi continuăm să facem aceleași lucruri pe care le-am făcut în ultimii 10 ani cu o companie și ne așteptăm să avem alte rezultate, ceva nu e în regulă”, a explicat Gheorghiu, subliniind că schimbările sunt esențiale pentru a evita perpetuarea pierderilor.

În ultimii ani, TAROM a înregistrat pierderi constante, iar singurul an în care compania a raportat profit a fost datorită vânzării unor aeronave, nu ca urmare a unei activități eficiente, a mai precizat oficialul. „Desigur, sunt decizii politice, dar noi, la nivel tehnic, vom veni cu o analiză și cu o recomandare”, a adăugat Oana Gheorghiu.

În alte țări, companii similare au fost desființate sau privatizate, însă „probabil că nu este cazul nostru”, a mai spus vicepremierul.

