Chiar dacă se bucură de succes, jucând cu casa închisă în mai toate spectacolele și primind aplauze la scenă deschisă peste tot unde joacă, actrița Oana Pellea este departe de a fi fericită. Munca ei nu este recompensată, așa cum este firesc, decât prin… aprecierea spectatorilor.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Oana Pellea trage un semnal de alarmă privind drepturile bănești pe care artiștii independenți trebuie să le primească în urma muncii prestate.

„Tot discut cu Teatrele… cerându-mi plata pentru munca depusă… Mi se spune că am dreptate să pretind să fiu plătită pentru ce am muncit… Am drepate…. Mulțumesc… Și totuși, teatrele îmi spun nu avem bani… Primăria ne a dat foarte puțini bani… Primăria dă vina pe Guvern… Guvernul pe Președinte…. lanțul slăbiciunilor… Și totuși, eu am muncit în martie, aprilie, mai… Am jucat cu sălile arhipline… Au intrat bani în teatrele unde am jucat… și am dreptul să-mi cer banii munciți. Ce trebuie să mai fac? Să stau cu mâna întinsă? Unde?”, scrie actrița pe Facebook.

În postarea sa care a adunat imediat zeci de reacții din partea fanilor săi, Oana Pellea mai scrie: „Cine îmi plătește munca cinstită depusă ca artist independent? Pe cine să dau în judecată? Cu cine să vorbesc? Câte petiții și hârtii să mai fac, ca să-mi fie plătită munca depusă? Cine e de vină? Nu vreau vinovați, nu acuz pe nimeni… vreau să fiu plătită pentru ce am muncit… E un drept legal garantat prin Constituția României. Vorbesc despre cazul meu… ca mine mai sunt mulți artiști independenți ce nu au fost plătiți… Am încercat și sperat că suntem solidari… Nu-i cazul… deci: îmi cer scuze, vorbesc de cazul meu”, a concluzionat actrița în postarea sa.