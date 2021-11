Actrița, în vârstă de 48 de ani, a anunțat recent pe una dintre rețelele de socializare că primarul sectorului 5 este noul ei șef. Oana Zăvoranu este noua consilieră de imagine a lui Cristian Popescu Piedone, însă nu primește niciun salariu pentru munca sa. În cadrul unui interviu pentru „Xtra Night Show”, emisiune moderată de Dan Capatos la Antena Stars, ea a declarat că este angajată pe post de voluntar, astfel că în buzunarul ei nu vor intra bani publici.

„Cu zâmbetul pe buze și cu încredere în mine, eu nu sunt angajatul primăriei, eu nu sunt plătită, nu sunt remunerată, nu ajung la Oana Zăvoranu în buzunar bani publici. Pur și simplu consider că am lucruri de spus, de făcut, mă voi ocupa de partea de comunicare, de tot ce înseamnă mass-media, showbiz”, a spus Oana Zăvoranu la „Xtra Night Show”.

Vedeta mărturisește că a acceptat această propunere cu mare bucurie și că are calități de bun manager. „Mi-am descoperit și calități de bun manager, bun gospodar, așa sunt eu în casa mea, în businessurile mele, mi le gospodăresc eu cu soțul meu, dar mai ales în primul rând cu mine”, a mai spus Oana Zăvoranu în emisiune.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Motivul pentru care Piedone a ales-o pe Oana Zăvoranu

Primarul sectorului 5 al Capitalei susține că motivul care l-a determinat să o aleagă pe actrița de telenovele pentru funcția de consilier de imagine este experiența pe care aceasta o are în televiziune. De asemenea, Piedone subliniază și faptul că o cunoaște pe Oana Zăvoranu de peste 30 de ani și că întotdeauna au avut o relație bună.

„Oana nu are o necesitate de bani. Are o experiență vastă în domeniul TV. Îmi aduc aminte că acum 30 de ani când făcea o emisiune la TVR am fost invitatul ei, ne cunoaștem de atunci. Am avut o relație foarte frumoasă de-a lungul timpului”, a declarat pentru HotNews.ro Cristian Popescu Piedone.

Oana Zăvoranu a fost și membră PRM, partid fondat de Corneliu Vadim Tudor. În 2008, a vrut să candideze pentru un post de deputată sau senatoare, însă ulterior a renunțat.

